Karty graficzne GeForce RTX 40 z kosmicznymi limitami mocy

Każdego dnia zbliżamy się do premiery nowych kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Według najnowszych plotek będą one miały bardzo wysokie limity mocy. Dużo wyższe niż seria RTX 30.

Za kilka miesięcy powinny zadebiutować pierwsze karty graficzne z serii GeForce RTX 40. Nic dziwnego, że pojawia się na ich temat coraz więcej plotek. Najnowsze dotyczą tematu, który już kilkukrotnie przewijał się w różnych pogłoskach. Mowa i limitach mocy nowych GPU.

GeForce RTX 40 z wyższymi limitami mocy

Użytkownik Twitter @kopite7kimi, o którego informacjach pisaliśmy już kilkukrotnie, ujawnił prawdopodobne limity mocy poszczególnych układów z architekturą Lovelace. Te będą dużo wyższe w porównaniu do aktualnie dostępnych modeli z serii RTX 30.

GPU RTX 40 Desktop RTX 40 Mobile AD102 800 W --- AD103 450 W 175 W AD104 400 W 175 W AD106 260 W 140 W



Co ważne, są to maksymalne limity mocy, co nie oznacza, że dokładnie tyle będą pobierały poszczególne GPU. Dotyczy to głównie układów mobilnych, gdzie już aktualna generacja RTX 30 wprowadziła pod tym względem duże zamieszanie, gdzie teoretycznie słabszy model mógł mieć większe TGP niż mocniejszy.

A truth. The power limits:

AD102, 800W;

AD103 (DT), 450W, AD103 (Mobile), 175W;

AD104 (DT), 400W, AD104 (Mobile), 175W;

AD106 (DT), 260W, AD106 (Mobile), 140W.

But I don't think we need to use the full power cap. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 18, 2022

Szczególnie szokuje limit mocy aż 800 W w przypadku układu AD102, czyli prawdopodobnie kart RTX 4090 oraz RTX 4090 Ti. Pozostałe wartości, w przypadku modeli desktopowych, też są większe niż w generacji Ampere, więc musimy się przygotować na konieczność stosowania mocniejszych zasilaczy i wyższe rachunki za prąd.

Warto zauważyć też, że o ile maksymalne limity mocy mocno wzrosły w modelach desktopowych, tak w mobilnych różnice są albo minimalne, albo wręcz żadne. To prawdopodobnie oznacza jeszcze większe różnice w wydajności i specyfikacji między kartami do tradycyjnych PC-tów i laptopów.

Zobacz: AMD Ryzen 7000. Na początek zadebiutują cztery modele procesorów

Zobacz: Pierwsza karta graficzna Intela debiutuje na rynku. Szykuje się hit

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SvedOliver / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TweakTown