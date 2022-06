AMD Ryzen 7000. Na początek zadebiutują cztery modele procesorów

Nie jest żadną tajemnicą, że do końca roku czeka nas kilka dużych premier w świecie hardware'u. Jedną z nich są nowe procesory AMD Ryzen 7000 z architekturą Zen 4. Wiemy, że będą wyposażone w dwa razy więcej pamięci L2 cache, osiągną taktowanie ponad 5,0 GHz i wydajność o mniej więcej 15 proc. wyższą na jednym rdzeniu (IPC), przynajmniej według producenta.

Jednak wciąż nie znamy ani dokładnej daty premiery, ani modeli, które zostaną zaprezentowane jako pierwsze. Pewne informacje na temat ma znany użytkownik Twottera o pseudonimie @Greymon55, który ma na swoim koncie kilka potwierdzonych z czasem plotek. Jego zdaniem w pierwszej kolejność AMD zaprezentuje i wprowadzi do sprzedaży cztery modele procesorów. Jeśli jego słowa się potwierdzą, to najpierw na sklepowe półki trafią:

7950X

7900X

7800X

7600X

7700X is still not in the first lineup.