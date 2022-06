GUNNIR ARC A380 Photon, czyli autorski model karty Intel Xe-HPG

Pojawiły się pierwsze autorskie modele kart graficznych Intel ARC Alchemist A380. Propozycja firmy GUNNIR w postaci modelu Photon OC charakteryzuje się lepszym układem chłodzenia i wyższymi taktowaniami.

Dzisiaj na rynku debiutowały oficjalnie pierwsze karty graficzne Intela do komputerów stacjonarnych. Mowa o rodzinie ARC Alchemist, a dokładniej podstawowym modelu ARC A380. Jak na razie układy te zostały zaprezentowane tylko w Chinach, ale w najbliższych tygodniach mają też trafić do Europy i USA.

GUNNIR oferuje dwa wentylatory i wyższe zegary rdzenia

Intel ARC A380 to bardzo tania propozycja (sugerowana cena wynosi 689 złotych, licząc z chińskim VAT), która pozwala na zabawę w rozdzielczości Full HD i przy 60 FPS. Produkcje sieciowe jak Fortnite, CS:GO, APEX Legends czy League of Legends to już ponad 100, a czasami nawet 200 klatek na sekundę.

Pierwszym pokazanym światu modelem jest chiński GUNNIR ARC A380 Photon OC. Względem wersji referencyjnej doczekał się kilku usprawnień. Mowa m.in. o bardziej okazałym, dwuslotowym układzie chłodzenia z dwoma (zamiast jednego) wentylatorem. Dodana została też wtyczka zasilająca typu 8-pin.

GUNNIR podniósł TDP z 75 do 92 W, a firma chwali się zegarami rdzenia w postaci 2450, zamiast 2000 MHz. To oczywiście powinno dać sporego kopa wydajności. Co ciekawe pamięci VRAM (6 GB DDR6) są... wolniejsze niż w referencyjnym modelu. Tutaj z niewiadomego powodu zamiast 16 Gbps Chińczycy oferują 15,5 Gbps.

Zestaw złącz wideo obejmuje trzy DisplayPort i jedno HDMI. To dwa razy więcej niż w konkurencyjnym (i droższym!) układzie AMD Radeon RX 6400, który jest dodatkowo według zapewnień wolniejszy nawet o 25% w grach i programach od propozycji Intela.

Na koniec warto dodać, że GUNNIR zapowiada też już autorskiego flagowca, a więc prawdopodobnie model ARC A770 lub A780. Rozmyte zdjęcie jednak zbyt wiele nie zdradza, prócz faktu bardziej rozbudowanego układu chłodzenia opartego na żebrowanym radiatorze i trzech wentylatorach.

Nad swoimi autorskimi modelami kart graficznych Intel ARC Alchemist oraz gotowymi zestawami komputerowymi je wykorzystującymi pracują już najwięksi partnerzy Intela. Są to podmioty dużo lepiej znane polskim konsumentom. Mowa o firmach takich jak Acer, ASUS, GIGABYTE, HP czy MSI.

Zobacz: Pierwsza karta graficzna Intela debiutuje na rynku. Szykuje się hit

Zobacz: be quiet! Silent Wings 4, czyli opus magnum wentylatorów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: expreview, GUNNIR

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne