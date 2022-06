be quiet! Silent Wings 4, czyli opus magnum wentylatorów

Szukasz wydajnych, a przy tym szalenie cichych wentylatorów? Świetnie się składa! Niemiecki lider branży, be quiet!, przygotował kolejną generacją Silent Wings.

Bez różnicy czy stawiasz na procesory Intela czy AMD, karty graficzne NVIDII czy AMD. Posiadasz nowiusieńki, a może naprawdę leciwy sprzęt. W każdym z tych przypadków podzespoły potrzebują odpowiedniego chłodzenia by zachować jak najwyższą wydajność i zapewnić długą, bezawaryjną pracę komputera.

be quiet! kolejny raz łączy topową wydajność z ciszą

Część konsumentów zadowala się tym co oferują im fabrycznie producenci. Entuzjaści jednak sięgają po rozwiązania firm trzecich, które często oferują niższe temperatury i lepszą kulturę pracy. Dzisiaj skupimy się na najnowszych wentylatorach od niemieckiego lidera branży, które powstawały od 2020 roku.

be quiet! Silent Wings 4 to kolejna generacja wentylatorów, które zaprojektowane zostały w głównej mierze z myślą o ciszy, pamiętając jednak o wydajności. Najnowsza odsłona dedykowana jest radiatorom i chłodnicom. Mamy tutaj do czynienia z 6-polowym silnikiem, który charakteryzuje się lepszą kulturą pracy niż tańsze rozwiązania konkurencji. Dopełniają to wymiennie podkładki antywibracyjne.

Zarówno łopatki, jak i ramka opisywanych wentylatorów wykonane zostały z politereftalanu butylenu (PBF), które wzmocnione jest do 30% włóknem szklanym. Zwiększa to żywotność "śmigieł", które dodatkowo nie odkształcają się przy wysokich obrotach na minutę. To ważne, bowiem teraz pojawią się również modele oferujące do 3000 RPM.

Do sprzedaży trafią dwa warianty - be quiet! Silent Wings 4 oraz Silent Wings PRO 4. Drugi z wymienionych oprócz bogatszego zestawu akcesoriów ma oferować fizyczny przełącznik ograniczający maksymalne RPM. Sugerowane ceny nie są niestety niskie i wyglądają następująco:

be quiet! Silent Wings 4 120 mm - 23,90 euro, czyli około 115 złotych

- 23,90 euro, czyli około 115 złotych be quiet! Silent Wings 4 140 mm - 24,90 euro, czyli około 119 złotych

- 24,90 euro, czyli około 119 złotych be quiet! Silent Wings PRO 4 120 mm - 31,90 euro, czyli około 149 złotych

- 31,90 euro, czyli około 149 złotych be quiet! Silent Wings PRO 4 140 mm - 32,90 euro, czyli około 155 złotych

