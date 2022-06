AGON prezentuje monitor na który Cie nie stać, a którego potrzebujesz

Z tym monitorem praca, granie i oglądanie filmów to będzie prawdziwa przyjemność! AGON prezentuje swoją ultrapanoramiczną propozycję z 10-bitową matrycą, podświetleniem MiniLED i standardem VESA DisplayHDR 1000.

Odpowiednie stanowisko to zdecydowanie więcej niż sam komputer. Liczy się również monitor, myszka, klawiatura, biurko, fotel i głośniki lub słuchawki. Dzisiaj skupimy się na pierwszym z wymienionych elementów, a dokładniej ultrapanoramicznym monitorze od AOC należącym do serii AGON PRO.

Topowa specyfikacja to niestety również i wysoka cena

Tajwańczycy przygotowali bowiem model dla najbardziej wymagających użytkowników, który sprawdzi się zarówno podczas grania, pracowania jak i konsumowania treści multimedialnych.

AGON PRO AG344UXM to płaski, 34-calowy monitor ultrapanoramiczny. Mamy tutaj do czynienia z 10-bitową matrycą typu IPS, która oferuje rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli i częstotliwość odświeżania do 170 Hz. Czas reakcji (GtG) to zaledwie 1 milisekunda, typowa jasność to do 700 cd/m², zaś kontrast statyczny wynosi 1000:1.

Kluczowe jest tu jednak podświetlenie MiniLED, które oferuje 1152 stref. Pozwala to na całkowite wygaszanie konkretnych obszarów ekranu, a to zaś oznacza głębsze czernie. To w połączeniu z pokryciem palety barw sRGB w 100% i DCI-P3 w 99% pozwala spełnić rygorystyczne wymagania standardu VESA DisplayHDR 1000.

AOC przygotowało jednak więcej udogodnień. Ich najnowszy monitor posiada dwa wbudowane głośniki, każdy o mocy 8 W i z obsługą DTS. Nie zabrakło też wieszaka na słuchawki czy rozbudowanego panelu I/O. Mowa o dwóch HDMI 2.1, jednym DisplayPort 1.4, jednym USB typu C z funkcja szybkiego ładowania (90 W) oraz HUB-ie USB typu A. Wisienką na torcie jest przełącznik KVM.

AGON PRO AG344UXM ma pojawić się w polskich sklepach w lipcu. Sugerowana cena wynosi 8289 złotych. To sporo, ale patrząc na specyfikację i niewielką konkurencje w tym segmencie nie powinno to nikogo dziwić.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne