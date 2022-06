PlayStation 5 od ręki, i to za ułamek ceny. A chętnych brak

Niestety nie u nas, lecz w Rosji. Do tego z uwagi na sam powód tej szaleńczej wyprzedaży zazdrościć raczej nikt nie będzie, ale fakty warto odnotować.

Często mówi się, że dana konsola jest warta dokładnie tyle, ile wydawane na nią gry. Jak się okazuje, w Rosji ta ludowa mądrość została niejako zmaterializowana, bo utraciwszy na skutek sankcji dostęp do nowych produkcji i dużej części usług, gracze tłumnie rzucili się do wyprzedaży sprzętu.

W efekcie w lokalnych serwisach aukcyjnych pojawiła się cała masa ofert na rozmaite urządzenia, w tym te postrzegane dotychczas za deficytowe jak PS5 czy Xbox Series X.

Mnóstwo ofert, niewielu chętnych

Liczba ofert sprzedaży konsol do gier od momentu nałożenia embarga przez Sony i Microsoft wzrosła średnio o ponad 40 proc. – podaje dziennik Izwiestija, powołując się na statystyki dwóch popularnych platform handlowych, Yula oraz Ogłoszenia VK. Przy czym zauważono, że internetowe bazary dominiuje PlayStation.

Dodajmy, raczej nieprzypadkowo – bo obejście blokady Japończyków jest właściwie niemożliwe. Dla odniesienia na Xboksie sprawę załatwia zmiana regionu oraz VPN.

Co nie powinno dziwić, w pierwszej chwili rosyjscy gracze postanowili wykorzystać zamieszanie, by zarobić. Jak odnotowano, względem pierwszego kwartału 2022 roku cena PlayStation 5 wzrosła około 1,5 raza, a rekordziści za zestawy z grami życzyli sobie nawet po 200 tys. rubli (ok. 15,6 tys. zł).

Chętni jednak nie zwalili się oknami, a wprost przeciwnie – podaż znacząco przekroczyła popyt. Obecnie PS5 z napędem można wyłapać za około 40 tys. rubli, czyli nawet poniżej ceny regularnej (50 tys. rubli).

Źródło zdjęć: Mohsen Vaziri / Shutterstock

Źródło tekstu: Izwiestija, oprac. własne