Samsung tnie ceny. Smartfony są tańsze nawet o 1300 zł

Samsung przygotował zestaw promocyjnych ofert na zbliżający się Czarny Piątek. Taniej kupimy smartfony, zegarki oraz inne produkty koreańskiego producenta, a oszczędności mogą iść w tysiące złotych.

Zostały 3 dni do największego święta sprzedażowego roku. Black Friday 2022 to okazja również dla Samsunga, by obniżyć ceny swoich produktów. Warto zainteresować się między innymi ofertą dostępną w oficjalnym sklepie internetowym firmy na stronie samsung.pl.

Zniżki na samsung.pl

Z okazji Black Friday 2022 w sklepie internetowym Samsunga możemy zaoszczędzić przy zakupie wybranych urządzeń mobilnych. Są wśród nich modele:

Galaxy Z Fold4 taniej o 1300 zł ,

, Galaxy Z Flip4 BeSpoke taniej o 1000 zł ,

, Galaxy A52s 5G taniej o 600 zł ,

, Galaxy A32 taniej o 250 zł ,

, Galaxy Watch4 44 mm taniej o 550 zł ,

, Galaxy Watch5 Pro taniej o 350 zł.

Promocje dotyczą również innych urządzeń, w tym z kategorii RTV i AGD. Wszystkie je można znaleźć pod tym adresem.

Pod podanym wyżej adresem można też znaleźć codziennie nową ofertę dni. Dzisiaj (22.11.2022) z kodem BLACK-AGD-25 można kupić taniej szafę odświeżającą ubrania Samsung AirDresser AI. Zniżka wynosi 1750 zł.

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl, Samsung

Źródło tekstu: Samsung