Samsung Galaxy A14 5G z Dimensity przetestowany. Będą dwie wersje telefonu

Samsung Galaxy A14 5G trafił na testy Geekbench – i jest to już druga wersja tego telefonu. Kilka dni temu niemal to samo urządzenie, ale z układem Exynos, również zadebiutowało w benchmarku.

Samsung szykuje kilka nowych telefonów z 5G, wśród nich znalazł się Galaxy A14 5G z budżetowej linii Galaxy A1x. Kilka dni temu na stronie benchmarku Geekbench 5 pojawiły się wyniki testu tego urządzenia z oznaczeniem kodowym SM-A146B oraz układem identyfikowanym jako nadchodzący Exynos 1330. Ta sama jednostka została też dostrzeżona w kolejnej benchmarkowanej nowości – Galaxy M14 5G.

Samsung Galaxy A14 5G z układem Exynos 1330 zdobył 770 punktów w teście jednego rdzenia oraz 2151 na wielu rdzeniach.

Teraz niespodziewanie w teście Geekbench 5 zaistniał brak bliźniak tego telefonu – SM-A146P, również identyfikowany jako Samsung Galaxy A14 5G, ale z układem MediaTek Dimensity 700. Osiągnięte wyniki są wyraźnie słabsze od tych na Exynosie – na jednym rdzeniu 522, a na wielu 1720. W obydwu przypadkach testowane były warianty z 4 GB pamięci RAM oraz z z Androidem 13.

Nie jest jasne, jakie są plany Samsunga dotyczące tych telefonów. Dwie wersje mogą być kierowane na różne rynki, ale model Exynos 1330 (maksymalne taktowanie do 2,4 GHz) zapowiada się nieco bardziej interesująco, prawdopodobnie będzie to układ w litografii 6 nm. Dimensity 700 to już nie najnowszy układ 7 nm i jak widać – wolniejszy (maksymalnie 2,2 GHz).

Niestety, poza tym, co ujawnił Geekbench 5, na temat Samsunga Galaxy A14 5G nie wiadomo zbyt wiele. Pojawia się tylko lakoniczna zapowiedź, że smartfon otrzyma potrójny aparat z tyłu i akumulator 5000 mAh. Jego premiera odbędzie się w 2023 roku.

