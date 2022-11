Galaxy M14 5G z układem Exynos 1330 melduje się w benchmarku

Choć cztery miesiące temu zadebiutował jeden z najtańszych telefonów 5G Samsunga – Galaxy M13 5G – producent już szykuje jego następcę, Galaxy M14 5G. Smartfon ujawnił się właśnie w benchmarku.

Samsung Galaxy M13 5G z układem Dimensity 700 zadebiutował w lipcu, wkraczając do Indii za równowartość około 850 zł, jednak na polskim rynku oferowana jest tylko jego wersja 4G. Być może jednak wraz z popularyzacją nowego standardu sieci doczekamy u nas premiery Galaxy M14 5G.

Smartfon o takiej nazwie został zidentyfikowany w benchmarku Geekbench. Choć w wynikach testu widnieje jako SM-M146B, to na użycie nazwy Galaxy M14 5G wskazują inne przesłanki.

Domniemany Galaxy M14 5G w teście Geekbench 5 zdobył 751 punktów na jednym rdzeniu i 2051 na wielu rdzeniach. Odpowiada za to ośmiordzeniowy układ z sześcioma rdzeniami CPU taktowanymi na 2 GHz i dwoma 2,4 GHz oraz pamięć RAM o wielkości 4 GB. Telefon pracuje pod kontrolą systemu Android 13.

Nazwa zastosowanego układu oczywiście w Geekbenchu nie pada, ale wiele wskazuje na to, że jest to Exynos 1330 o oznaczeniu kodowym S5E8535, czyli jedna z najnowszych jednostek Samsunga, która nie miała jeszcze swojej premiery. Za grafikę ma w niej odpowiadać procesor ARM Mali-G68. Chociaż Samsung odchodzi, przynajmniej na razie, od stosowania własnych SoC we flagowych modelach, to nie zarzucił ich produkcji z myślą o urządzeniach niższej klasy. Drugim takim układem ma być Exynos 1380.

Pojawiły się też pierwsze przecieki na temat specyfikacji Galaxy M14 5G. Telefon ma być wyposażony w ekran IPS o przekątnej aż 6,8 cala Full HD+, główny aparat 50 Mpix i przedni 13 Mpix, a także akumulator 5000 mAh. Za część programową odpowiadać będzie One UI 5.0.

W spekulacjach wymieniana jest nawet cena Galaxy M14 5G – na naszym kontynencie miałby kosztować około 230 euro, czyli niecałe 1100 zł. Są to na razie jednak bardzo wczesne, niepotwierdzone informacje, a do premiery telefonu dojdzie dopiero za parę miesięcy, w pierwszej połowie 2023 roku.

Źródło zdjęć: Samsung, SamMobile

Źródło tekstu: SamMobile