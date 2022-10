Galaxy M54 5G z flagowym Snapdragonem, ale nie tym najnowszym

Samsung Galaxy M54 5G jest już w przygotowaniu. Tym razem koreański producent sięgnie po flagowy układ SoC firmy Qualcomm – tyle że sprzed dwóch lat.

W kwietniu 2022 Samsung zaprezentował jeden z ciekawszych smartfonów ze średniej półki – Galaxy M53 5G z Dimensity 900 i aparatem 108 Mpix. Jak wynika z pierwszych doniesień, których autorem jest wietnamski youtuber The Pixel, w kolejnej generacji, czyli Galaxy M54 5G, producent nieco podwyższy poprzeczkę i tym razem wybierze układ firmy Qualcomm, który dwa lata temu wkraczał na rynek jako najszybszy SoC dla smartfonów. Chodzi o Snapdragona 888.

Dziś ten flagowy w tym czasie układ spadł do ligi średniaków – kilka dni temu trafił do gamingowego, niedrogiego telefonu Honor X40 GT. Sugestie, że teraz ta jednostka trafi do Galaxy M54 5G, nie wydają się więc dziwne. To wciąż szybki SoC, choć też trzeba pamiętać, że dość łatwo się przegrzewający.

Źródło podaje także, że Galaxy M54 5G wyposażony będzie w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 lub nawet 120 Hz. Pracę układu SoC wspierać ma co najmniej 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS.

Choć poprzednik wyposażony jest w aparat 108 Mpix, tym razem producent ma sięgnąć po matrycę 64 Mpix, której będzie towarzyszyć aparat szerokokątny 12 Mpix i makro 5 Mpix, z przodu znajdzie się aparat 32 Mpix.

Pod obudową Galaxy M54 5G znajdzie się też miejsce na akumulator 6000 mAh z ładowaniem 25 W, a wszystkim będzie zarządzał Android 13.

Chociaż Galaxy M53 5G zadebiutował w kwietniu, to tym razem Samsung ma przyspieszyć premierę jego następcy – podawany jest koniec 2022 roku lub początek 2023 r. Sugerowana przez youtubera cena Galaxy M54 5G ma wynieść w Wietnamie 10 mln dongów, czyli około 2040 zł.

Jak zawsze w przypadku tak wczesnych przecieków, trzeba podchodzić do tych doniesień z odpowiednią rezerwą, ale The Pixel znany jest już z kilku trafionych doniesień na temat działań producentów.

