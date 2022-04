Samsung pokazał smartfon Galaxy M53 5G

Samsung pokazał kolejny smartfon z serii Galaxy M. Model Galaxy M53 5G to urządzenie z głównym aparatem fotograficznym o rozdzielczości 108 Mpix oraz baterią o pojemności 5000 mAh z ładowaniem o mocy do 25 W.

Samsung Galaxy M53 5G to kolejny smartfon Koreańczyków, który wkrótce powinien wejść do sprzedaży. Urządzenie zostało wyposażone w 6,7-calowy wyświetlacz Super AMOLED Plus o rozdzielczości FullHD+, który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz. W ekranie wycięto otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.2). Z tyłu znajduje się zestaw złożony z głównego aparatu o rozdzielczości 108 Mpix (f/1.8), aparatu ultraszerokokątnego 8 Mpix (f/2.2) oraz dwóch aparatów o rozdzielczości 2 Mpix (f/2.4) – makro i czujnika głębi.

Smartfon jest napędzany chipsetem MediaTek Dimensity 900, wspieranym przez 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Urządzenie obsługuje sieci 5G, ma też Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.2 i NFC. Nie ma tu za to gniazda audio 3,5 mm. Samsung Galaxy M53 5G jest zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem o mocy do 25 W. Nad całością czuwa system Android 12 z interfejsem One UI 4.1.

Nie wiemy, kiedy smartfon trafi do sprzedaży ani z jaką ceną.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Samsung

Źródło tekstu: Samsung