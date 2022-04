Galaxy S23 będzie miał chipset MediaTeka – tak sugerują Koreańczycy

W kolejnych generacjach swoich topowych smartfonów Samsung może zastosować układy MediaTeka. Doniesienia z Korei mówią o Galaxy S22 FE, ale także o… przyszłej serii Galaxy S23.

Samsung stosuje tanie układy MediaTeka w budżetowych telefonach z serii Galaxy A, jednak wykorzystanie ich w modelach z najwyższej półki byłoby prawdziwym trzęsieniem ziemi. Dotąd w serii Galaxy S królowały albo własne układy Samsunga, Exynosy, albo Snapdragony Qualcomma.

Jak jednak podaje Business Korea, wybór MediaTeka jest jak najbardziej możliwy. Według serwisu Samsung analizuje taką opcję z myślą o przyszłych smartfonach z wyższej półki - Galaxy S22 FE oraz Galaxy S23. W tym pierwszym modelu jednostka Mediateka miałaby trafić do około połowy wprowadzonych na rynek urządzeń, natomiast w przypadku Galaxy S23 mowa jest o smartfonach kierowanych na rynki Azji. Jeżeli więc nawet Samsung faktycznie zdecyduje się na taki manewr, to jest duże prawdopodobieństwo, że takie telefony nie trafią do nabywców w Polsce.

Chipsety produkowane przez tajwańskiego MediaTeka przez lata uważane były za te gorsze, zarówno ze względu na osiągi, jak i politykę firmy, która utrudnia producentom smartfonów udostępnianie aktualizacji Androida. Pod względem wydajności MediaTek poczynił jednak gigantyczne postępy, jego seria Dimensity z modemami 5G jest dość udana, a należące do niej topowe modele, jak Dimensity 9000 czy Dimensity 8100, dzielnie konkurują z jednostkami firmy Qualcomm, zagrażając nawet w benchmarkach Snapdragonowi 8 Gen 1.

Wybór układu Dimensity w serii Galaxy S miałby więc racjonalne podłoże. Doniesienia serwisu Business Korea nie są zresztą całkowitą nowością. Już wcześniej pojawiały się przecieki, że Samsung ma wykorzystać Dimensity 9000 lub inny chipset MediaTeka w swoich smartfonach. Spekulowano, że będzie to Galaxy S22 FE lub Galaxy A53 Pro, jednak informacje o Galaxy S23 są całkowitym zaskoczeniem.

