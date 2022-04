Snapdragon 7 Gen 1 coraz bliżej. Oto specyfikacja

W sieci pojawia się coraz więcej doniesień na temat nowego chipsetu firmy Qualcomm. Wszystko wskazuje na to, że zbliża się premiera układu Snapdragon 7 Gen 1.

Siódemkowa seria chipsetów Snapdragon nie doczekała się odświeżenia od czasu premiery układu Snapdragon 778G+ w październiku zeszłego roku. Tymczasem w topowej linii dzieje się znacznie więcej – nowszy Snapdragon 8 Gen 1 ma być wkrótce zastąpiony przez wersję z plusem. Qualcomm nadrabia jednak zaległości i szykuje się do premiery nowego chipsetu ze średniej półki. Zgodnie z przyjętym kilka miesięcy temu nowym systemem oznaczeń, powinien to być Snapdragon 7 Gen 1.

W kolejnym już przecieku, za którym stoi Digital Chat Station, chipset pojawia się na razie jako nowy Snapdragon serii 7. Ma to być jednostka w litografii 4 nm, co oznacza wyraźną zmianę w porównaniu do 6 nm TSMC w popularnej serii Snapdragon 778G.

Jako wykonawca chipsetu wskazywany jest Samsung, co może nie jest najlepszą wiadomością w kontekście problemów ze Snapdragonem 8 Gen 1, produkowanym właśnie przez Koreańczyków.

Domniemany Snapdragon 7 Gen 1 wykonany będzie w architekturze ARMv8a i ma składać się z ośmiu rdzeni w dwóch klastrach. Pierwszy z nich stworzą cztery rdzenie Cortex-A710 o taktowaniu do 2,36 GHz, drugi to cztery rdzenie Cortex-A510 o taktowaniu 1,8 GHz. Qualcomm wykorzysta więc rdzenie zastosowane już w Snapdragonie 8 Gen 1, jednak nie zdecydował się na wydzielenie jednego super wydajnego rdzenia jak w topowej serii.

Za grafikę w Snapdragonie 7 Gen 1 odpowiadać ma GPU Adreno 662, czyli prawdopodobnie następca procesora graficznego ze Snapdragona 888, Adreno 660.

Do premiery nowego układu może dojść już w maju, na zapowiadanej konferencji produktowej firmy Qualcomm.

