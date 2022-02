RIP Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm chce go zastąpić nowszym

Chipsety Snapdragon 8 Gen 1 to w tej chwili najmocniejszy mobilny układ Qualcomma. Producent nie jest jednak z niego zadowolony i szykuje następcę, który wkrótce ma zastąpić obecny model.

O następcy układu Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) mówi się już od jakiegoś czasu – jest to Snapdragon 8 Gen 1+ o symbolu SM8475. To, ze wyjdzie wersja „z plusem”, nikogo nie dziwi, ponieważ już wcześniejsze generacje doczekiwały się takich podrasowań, także w ósemkowej wersji Snapdragon 888+.

Jak jednak podają źródła z Tajwanu i Chin, Qualcomm chce przyspieszyć wydanie nowej wersji, a nie czekać z tym jeszcze pół roku, jak to bywało wcześniej. Pojawiają się nawet sugestie, że Snapdragon 8 Gen 1+ ma całkowicie zastąpić Snapdragona 8 Gen 1, który nie będzie oferowany producentom. Qualcomm chce tego dokonać „wkrótce”, jak podają źródła.

Produkcją Snapdragona 8 Gen 1+ ma się zająć tajwański gigant TSMC, który będzie wytwarzał chipsety we własnej technologii 4 nm. Właśnie to jest główną przyczyną, dla której Qualcomm chce przyspieszyć produkcję Snapdragona 8 Gen 1+. Dostępny obecnie wariant również wykonany jest w litografii 4 nm, ale wyprodukowany został w technologii Samsunga, która jest gorzej oceniana niż TSMC.

Układy Snapdragona 8 Gen 1 miały być absolutnymi pogromcami rynku, jednak użytkownicy tych smartfonów narażeni są na dawne problemy – wciąż zauważalny jest problem nagrzewnia się, chociaż telefony nie osiągają tak wysokich temperatur, jak te ze Snapdragonem 888.

Również zarządzanie energią odbiega od oczekiwań, a osiągi telefonów ze Snapdragonem 8 Gen 1, choć bardzo dobre, ustępują możliwościom, jakie zapowiada konkurencyjny MediaTek Dimensity 9000 (4 nm TSMC). Smartfony z tą jednostką są już w produkcji i wkrótce powinny mocno wejść na rynek, zdobywając pierwsze miejsca w benchmarkach i przyciągając uwagę power userów, spragnionych jak najwyższej mocy.

Pierwsze testy Dimensity 9000 zakończyły bardzo dobrymi wynikami, a zarządzenie energią jest w tych chipsetach o 26,7% lepsze niż w Snapdragonach.

Czego można się spodziewać w układzie Snapdragon 8 Gen 1+? Poza innym procesem technologicznym 4 nm TSMC producent na pewno podkręci jeszcze taktowanie rdzeni, by zapewnić większą wydajność – tak jak w poprzednich generacjach. Będzie jednak musiał się zmierzyć z innym problemem. Za niską kulturę pracy, a więc słabe zarządzenie energią i wysokie temperatury obwiniana jest też architektura ARMv9, wykorzystana we wszystkich nowych układach, niezależnie od producenta półprzewodników. Przeniesienie produkcji do TSMC nie gwarantuje więc automatycznie sukcesu.

Jako pierwszy smartfon z układem Snapdragon 8 Gen 1+ w spekulacjach pojawia się Xiaomi 12 Ultra, który może też wyjść jako Xiaomi MIX 5 Pro.

