Xiaomi MIX 5 Pro: zobacz, jak będzie wyglądał topowy model

Xiaomi wkrótce zaprezentuje swój topowy smartfon – Xiaomi MIX 5 Pro. Tak wynika z doniesień z rynku chińskiego. Grafik Parvez Khan wraz LetsGoDigital przygotował robiące wrażenie rendery na podstawie najnowszych informacji dotyczących tego modelu.

Xiaomi MIX 5 Pro to nazwa, która dotąd raczej nie pojawiała się w przeciekach dotyczących nowości Xiaomi. Częściej wymienia była za to nazwa Xiaomi 12 Ultra. Co łączy te modele? To ten sam telefon. Xiaomi zrezygnowało z Ultry i postanowiło wprowadzić na rynek swój najnowszy smartfon jako Xiaomi MIX 5 Pro. Jako pierwszy zasugerował to Twitterze @RODENT950, a teraz grafik Parvez Khan (Technizo Concept) wraz z serwisem LetsGoDigital przygotował nowe rendery, przedstawiający smartfon, bazując na wszystkich znanych dotąd informacjach.

W grudniu odbyła się premiera najnowszej flagowej serii, którą reprezentują telefony Xiaomi 12, Xiaomi 12X oraz Xiaomi 12 Pro. Do układanki brakowało jednak Xiaomi 12 Ultra, najwyższego modelu, analogicznie do dwóch poprzednich serii 10 i 11. Xiaomi ostatecznie ma jednak z niego zrezygnować.

W przygotowaniu są ponoć za to dwa inne modele – Xiaomi MIX 5 oraz właśnie Xiaomi MIX 5 Pro. W przypadku tego drugiego uwagę zwracają dwa ciekawe elementy konstrukcyjne. Po pierwsze niemal bezramkowy, zaokrąglony na krawędziach ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala (QuadHD+) i odświeżaniu 120 Hz. Nie ma w nim wycięcia na aparat selfie, bo obiektyw ma być ukryty pod wyświetlaczem. W szkło wtopiony zostanie także czytnik linii papilarnych.

Drugi element, który jeszcze bardziej przykuwa wzrok, to moduł aparatu. Ogromna wyspa ma okrągły kształt i zajmuje całą szerokość obudowy. Dostrzeżemy tam logotyp marki Leica, kojarzona dotąd głównie ze współpracy z Huaweiem, która ma pracować nad optyką dla tego modelu, a także 4 obiektywy aparatów, czujniki i podłużne doświetlenie LED.

Sekcję fotograficzną ma tworzyć główny aparat 50 Mpix (ISOCell GN5 z Dual Pixel Pro), szerokokątny aparat 48 Mpix i aparat 48 Mpix z peryskopowym teleobiektywem zmiennoogniskowym, zapewniający optyczny zoom 5x. Czwarty aparat również ma mieć 48 Mpix, ale jego specyfika nie jest jeszcze znana. Fotografowanie wspomagać ma system autofocusu dTOF i czujnik do pomiaru temperatury barwowej światła. Działanie aparatu usprawni także osobny procesor obrazu Surge C2.

Xiaomi MIX 5 Pro będzie napędzany przez układ Snapdragon 8 Gen 1, wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDRR5 oraz 256 GB pamięci masowej. Urządzenie ma być zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym nawet 200 W (10 minut do pełna) i bezprzewodowym 50 W. W specyfikacji nie powinno też zabraknąć głośników stereo dostrojonych przez Harman Kardon. Wszystkim ma zarządzać Android 12 z interfejsem MIUI 13.

Smartfony Xiaomi MIX 5 i Xiaomi MIX 5 Pro mają być zaprezentowane w marcu. Zagadką pozostaje globalna dostępność – Xiaomi MIX 4 nie wyszedł oficjalnie poza Chiny, więc to może sugerować, że tym razem będzie podobnie. Jednak z drugiej strony zmiany w oznaczeniu i hierarchii telefonów mogą wskazywać jednak, że producent planuje wejście również na inne rynki.

Grafiki pochodzą z serwisu LetsGoDigital.

