Xiaomi MIX 4 z dedykacją Igi Świątek i jej sukienką – to możesz wylicytować dla WOŚP

Zbliża się 30. finał WOŚP i z tej okazji firma Xiaomi Polska zorganizowała nietypową aukcję na Allegro. Można na niej wylicytować Xiaomi MIX 4 z dedykacją Igi Świątek. To nie lada rarytas – smartfon nie jest dostępny w oficjalnej dystrybucji poza Chinami.

Xiaomi MIX 4 to smartfon, który zadebiutował w połowie zeszłego roku i chociaż wygląda zjawiskowo i ma świetną specyfikację, nie trafił do masowej sprzedaży poza Chinami. W Polsce też nie ma go w oficjalnej dystrybucji, można go tylko upolować u nieautoryzowanych sprzedawców, nie mając pewności, że dotrzymają wszelkich zobowiązań gwarancyjnych.

Z okazji zbliżającego się 30. finału WOŚP model Xiaomi MIX 4 można kupić z pewnego źródła, bo z oficjalnego sklepu Xiaomi na Allegro, prowadzonego przez Mi-Home.pl. Producent proponuje Xiaomi MIX 4 w specjalnym wariancie z dedykacją Igi Świątek, ambasadorki marki Xiaomi. Jest to czarna wersja 12 + 512 GB Ceramic Black.

Dodatek do telefonu stanowi sukienka Igi Świątek z turnieju w Adelajdzie, gdzie polska mistrzyni grała swój pierwszy tegoroczny turniej z cyklu WTA 500. Doszła w nim do półfinału i jak przekonuje Xiaomi, „Ten strój musi przynosić szczęście”.

Oferowany na Aukcji Xiaomi MIX 4 jest smartfonem kolekcjonerskim. Nie jest dostępny w oficjalnej i powszechnej sprzedaży poza Chinami. Egzemplarz został przekazany przez Xiaomi Polska na aukcję WOŚP.

Xiaomi MIX 4 jest jednocześnie jak biały kruk. Dostępny tylko w Państwie Środka, choć i tam o niego coraz trudniej. Tym większym wydarzeniem było sprowadzenie z Chin tego unikatowego egzemplarza i przeznaczenie go na licytację w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz wyposażony w 12 GB RAM i 512 GB ROM może trafić w Twoje ręce ze specjalną spersonalizowaną dedykacją i życzeniami dla zwycięzcy licytacji od Igi Świątek, Ambasadorki Xiaomi Polska

– przekonuje w opisie aukcji Xiaomi.

Początkowa cena Xiaomi MIX 4 na aukcji dla WOŚP oscylowała wokół 1500 zł, ale szybko skoczyła do poziomu ponad 4000 zł. Oferta ważna jest do 10 lutego 2022, więc przez ten czas smartfon może jeszcze znacznie zdrożeć. Licytować można tutaj.

Xiaomi MIX 4 – jedyny egzemplarz oficjalnie dostępny w Polsce

Xiaomi MIX 4 ma ceramiczną obudowę z głośnikami stereo Harman Kardon i bezramkowy ekran, pod którym ukryty został aparat selfie.

Wyświetlacz w Xiaomi MIX 4 to zaokrąglona matryca AMOLED 3D 120 Hz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400), która wspiera HDR10+ i Dolby Vision, 10-bitowy TrueColor. Ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus.

Sercem Xiaomi MIX 4 jest chipset Snapdragon 888+ o taktowaniu do 3 GHz, z wbudowanym modemem 5G. Wydajność i kulturę pracy zwiększa układ chłodzenia o powierzchni 11 588 mm2. Szybkość pracy urządzenia gwarantuje pamięć RAM w standardzie LPDDR5 o wielkości 12 GB oraz wewnętrzna UFS.3.1 w rozmiarze 512 GB.

Sekcję fotograficzną tworzy układ trzech aparatów. Główny ma rozdzielczość 108 Mpix (1/1,33”, f/1,95, OIS, 1,6 μm dzięki łączeniu 4-w-1, Samsung ISOCELL HMX), towarzyszy mu aparat 8 Mpix z peryskopowym teleobiektywem pozwalającym na uzyskanie zoomu optycznego 5x (ekw. 120 mm, OIS), a trzeci aparat 13 Mpix ma obiektyw szerokokątny 120 stopni (f/2,2).

Atutem Xiaomi MIX 4 jest szybkie ładowanie przewodowe 120 W pozwalające naładować baterie o wielkości 4500 mAh do 100% w 21 minut. Jest też oraz ładowanie bezprzewodowe 50 W.

Wszystkim zarządza Android 11 z MIUI 12.5.

Źródło zdjęć: Xiaomi