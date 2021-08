Xiaomi MIX 4 oficjalnie: ceramiczna obudowa, aparat pod ekranem i ładowanie 120 W

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało długo oczekiwany smartfon MIX 4. Telefon nawiązuje stylistyką do poprzednich modeli z serii Mi Mix: ma ceramiczną obudowę i bezbramkowy ekran, a do tego potężne wnętrze flagowca. Nowością jest przedni aparat ukryty pod ekranem.

Wodospadowy ekran Xiaomi MIX 4 z boku nie ma w ogóle ramek, zminimalizować udało się również te na górze i na dole. Uwagę zwraca brak wycięcia na aparat selfie, którego obiektyw został ukryty pod ekranem. Gdy aparat nie jest używany, można w pełni korzystać z zalet wyświetlacza. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowego układu pikseli w kształcie mikro diamentów. W zależności od potrzeby specjalnie zaprojektowany obwód zwiększa przezroczystość okolic obiektywu, jednocześnie struktura subpikseli zmienia się, by zminimalizować dyfrakcję światła. Przedni aparat ma rozdzielczość 20 Mpix i piksele, które dzięki łączeniu 4-w-1 osiągają rozmiar 1,6 μm.

Ekran w Xiaomi MIX 4 to zaokrąglona matryca AMOLED 3D 120 Hz o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400), która wspiera HDR10+ i Dolby Vision, 10-bitowe rozwiązanie TrueColor, oferuje przy tym kontrast 5000000:1. Wyświetlacz chroni szkło Gorilla Glass Victus.

Jednolita, ceramiczna obudowa dostępna jest w trzech kolorach – białym, szarym i czarnym. Wykorzystanie takiego materiału pozwoliło producentowi obniżyć wagę telefonu o 30% w porównaniu do tradycyjnej konstrukcji. Telefon o grubości 8,02 mm waży jednak sporo, bo 225 g. Na obudowie znalazły się głośniki stereo dostrojone przez firmę Harman Kardon.

Wewnątrz tak eleganckiej obudowy znalazł się chipset Snapdragon 888+ o taktowaniu do 3 GHz w rdzeniu Cortex-X1, który osiąga 32 TOPS w teście AI oraz 830 000 punktów w najnowszym AnTuTu 9. Wydajność i kulturę pracy gwarantować ma także układ chłodzenia o łącznej powierzchni 11 588 mm2, gdzie zastosowany został lekki element z grafenu o powierzchni 1232 mm2. Atutem jest także pamięć RAM w standardzie LPDDR5 o wielkości 8 lub 12 GB oraz wewnętrzna UFS.3.1 w rozmiarze 128 lub 512 GB.

Mocnym punktem w specyfikacji Xiaomi MIX 4 jest także szybkie ładowanie przewodowe 120 W oraz bezprzewodowe 50 W. To pierwsze pozwala naładować baterie o wielkości 4500 mAh do 100% w 21 minut. Stosując tryb „boost mode”, można także zasilić telefon do 80% w 10 minut, a do 100% - w 15 minut. Z kolei ładowanie indukcyjne wymaga 45 minut do pełnego naładowania, co w trybie „boost mode” można skrócić do 28 minut.

Xiaomi chwali się też mechanizmem optymalizującym temperaturę i zużycie baterii, a maksymalna temperatura podczas ładowania 120 W ma wynieść tylko 37 stopni.

Sekcję fotograficzną tworzy układ trzech aparatów. Główny ma rozdzielczość 108 Mpix (1/1,33”, f/1,95, OIS, 1,6 μm dzięki łączeniu 4-w-1, Samsung ISOCELL HMX), towarzyszy mu aparat 8 Mpix z peryskopowym teleobiektywem pozwalającym na uzyskanie zoomu optycznego 5x (ekw. 120 mm, OIS), a trzeci aparat 13 Mpix ma obiektyw szerokokątny 120 stopni (f/2,2).

Stabilne połączenia sieciowe gwarantuje układ aż 19 anten, które zapewniają obsługę łącznie aż 42 różnych częstotliwości sieci, w tym 5G. Xiaomi MIX 4 ma 8 trybów pracy sieci, dostosowanych do różnych warunków: są to np. dworzec kolejowy, lotnisko, metro, piwnica, szkoła itd. Między lokalizacjami można się przełączać, by zoptymalizować działanie sieci. Telefon zapewnia także łączność ultraszerokopasmową UBW 500 MHz wpieraną przez 4 anteny pozycjonujące.

Xiaomi MIX 4 dostępny będzie w Chinach od 16 sierpnia za cenę 4999 juanów (ok. 3000 tys. zł.) za najprostszy model 8/128 GB oraz za 6299 juanów (ok. 3800 zł) w przypadku topowego wariantu 12/512 GB.

