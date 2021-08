Xiaomi prezentuje tablety Mi Pad 5. Mocna konkurencja dla iPadów i Galaxy Tabów

Dziś firma Xiaomi przedstawiła nie tylko smartfon Xiaomi MIX 4, ale także serię nowych tabletów z linii Mi Pad 5. Urządzenia o dobrej specyfikacji wyróżniają się 11-calowymi ekranami 120 Hz oraz sprawnymi funkcjami komunikacyjnymi i multimedialnymi. Obsługują też rysik, można do nich dołączyć klawiaturę typu folio.

Nowa seria tabletów Xiaomi obejmuje w sumie trzy modele – Mi Pad 5 oraz niemal identyczne Mi Pad 5 Pro i Mi Pad 5 5G. Ich specyfikacje w dużej części się pokrywają. Wspólnym elementem są przede wszystkim ekrany IPS o przekątnej 11 cali, rozdzielczości 2.5K (2560 x 1600, 275 ppi), odświeżaniu 120 Hz i jasności sięgającej 500 nitów. Wyświetlacze zapewniają zgodność ze standardami Dolby Vision i HDR10, interesu

jący dodatek stanowi funkcja TrueTone, podobnej do tej z urządzeń Apple. Rozwiązanie to za pomocą czujników światła optymalizuje obraz w zależności od warunków zewnętrznych.

W obudowę Xiaomi Mi Pad 5 wkomponowano cztery głośniki z Dolby Atmos, w modelach Pro jest ich osiem, warianty te wspierają także Hi-Res Audio.

Kolejne różnice dotyczą wykorzystanych procesorów. Podstawowy model Mi Pad 5 otrzymał chipset Snapdragon 860 (taktowanie CPU do 2,96 GHz, GPU Adreno 640), z kolei w modelach Mi Pad 5 Pro/Pro 5G znalazł się Snapdragon 870 (do 3,2 GHz, GPU Adreno 650).

Pamięć RAM LPDDR5 w modelach Mi Pad 5 i Mi Pad 5 Pro ma 6 GB, a wewnętrzna UFS 3.1 – 128 lub 256 GB. Najbogatszy model Mi Pad 5 Pro 5G otrzymał 8 + 256 GB pamięci.

Nowe tablety Xiaomi zostały bogato wyposażone w funkcje komunikacyjne. Podstawowy model oferuje łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 i NFC, w modelach Pro otrzymujemy z kolei LTE, Bluetooth 5.2, a w wariancie Mi Pad 5 Pro 5G – zgodnie z nazwą również łączność 5G.

Xiaomi Mi Pad 5 wyposażony został w jeden tylny aparat 13 Mpix i przedni 8 Mpix, z kolei Mi Pad 5 Pro ma z tyłu połączenie aparatów 13 Mpix i 5 Mpix, a przedni 8 Mpix. Najlepszy model Mi Pad 5 Pro 5G uzbrojony jest w tylne aparaty 50 Mpix i 5 Mpix.

Energię do pracy Mi Pada 5 dostarcza akumulator 8720 mAh z ładowaniem 33 W. w modelach Pro bateria jest mniejsza (8600 mAh), ale można ją zasilić z większą mocą 67 W.

Nowe tablety Xiaomi przygotowane są także do współpracy z rysikiem, który rozpoznaje 4096 poziomów nacisku z czułością 240 Hz. Dwa przycisku na rysiku można przypisać do dowolnej funkcji na tablecie, na przykład zrzutów ekranowych albo szybkiego otwierania aplikacji Mi Note. Dodatkowe akcesorium to klawiatura pełniące również funkcję etui.

Wszystkim zarządza Android 11 z interfejsem MIUi dla tabletów.

Chiński ceny za tablety Xiaomi Mi Pad 5 rozpoczynają się od 1999 juanów (1200 zł), najdroższy model Mi Pad 5 Pro 5G kosztuje 3499 juanów (ok. 2100 zł). Na klawiaturę trzeba wydać 399 juanów (240 zł), a na rysik – 349 juanów (ok,. 210 zł). Czy i kiedy urządzenia trafią na światowe rynki jeszcze nie wiadomo.

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Xda Developers