Xiaomi ogłasza miesiąc Redmi Note 10 5G z opaską Mi Band 5 gratis

Redmi Note 10 5G to jeden z najtańszych smartfonów 5G na naszym rynku. Teraz będzie można go kupić w promocyjnym zestawie z opaskę sportową Mi Band 5 za darmo.

Dzisiaj rusza nowa odsłona akcji promocyjnej Xiaomi na Redmi Note 10 5G. Przez prawie cały najbliższy miesiąc telefon dostępny będzie w korzystnym zestawie. Co prawda standardowa cena za urządzenie pozostaje bez zmian, ale bonusem jest to, że do każdego telefonu dołączana będzie opaska sportowa Mi Band 5 za darmo. Promocja potrwa do 26 sierpnia, a liczba urządzeń objętych promocją jest ograniczona.

W sumie obecnie można zdecydować się na trzy wersje telefonu z opaską:

Redmi Note 10 5G 4/64 GB za 999 zł, opaska Mi Band 5 za 0 zł,

za 999 zł, opaska Mi Band 5 za 0 zł, Redmi Note 10 5G 4/128 GB za 1099 zł, opaska Mi Band 5 za 0 zł,

za 1099 zł, opaska Mi Band 5 za 0 zł, Redmi Note 10 5G 6/128 GB za 1199 zł, opaska Mi Band 5 za 0 zł.

Promocja obowiązuje w stacjonarnych i internetowych sklepach Xiaomi: www.mistore.pl, www.mi-home.pl, www.mimarkt.pl oraz renomowanych sklepach elektronicznych. Dostępność produktów w różnych kanałach sprzedaży może się różnić.

Xiaomi Redmi Note 10 5G – czy warto?

Redmi Note 10 5G ma ekran IPS 6,5 cala o rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) z adaptacyjnym odświeżaniem od 30 do 90 Hz. Jego sercem jest układ MediaTek Dimensity 700 (7 nm, CPU Cortex-A76 i Cortex-A55, taktowanie 2,2 GHz, GPU Mali-G57). Zaletą tego chipsetu jest wbudowany modem 5G i możliwość wykorzystania dwóch kart SIM w 5G.

Sekcję fotograficzną w Redmi Note 10 5G tworzy zestaw trzech aparatów z tyłu. Główny ma rozdzielczość 48 Mpix (f/1,8), towarzyszą mu dwa aparaty z matrycami 2 Mpix (f/2,4) – do zdjęć makro i czujnik głębi. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 8 Mpix (f/2,0).

Za długi czas pracy podpowiadać ma akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. Wszystkim dyryguje Android 11 z interfejsem MIUI 12.

