Realme Narzo 30 5G - rzut okiem na niedrogi smartfon z 5G

Realme Narzo 30 5G to niedrogi smartfon z 5G, który właśnie debiutuje w Polsce. To atrakcyjna opcja dla osób z ograniczonym budżetem.

Wielka ekspansja 5G trwa w najlepsze, a na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń obsługujących nowy standard łączności. Wśród nich nie brakuje także modeli rozsądnie wycenionych - takich jak Realme Narzo 30 5G, który trafił także do polskich sklepów w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Mieliśmy okazję bliżej przyjrzeć się nowemu średniakowi.

Realme Narzo 30 5G - najważniejsze cechy

Realme Narzo 30 5G to pod wieloma względami bliźniacza konstrukcja do Realme 8 5G. Specyfikacja urządzeń jest w związku z tym bardzo zbliżona. Sercem nowego modelu jest procesor MediaTek Dimensity 700, czyli ośmiordzeniowa jednostka, wykorzystująca dwa rdzenie Cortex-A76 o taktowaniu 2,2 GHz i sześć rdzeni Cortex-A55 o taktowaniu 2,0 GHz. Dodatkowo w wersji na polski rynek telefon posiada 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

Realme Narzo 30 5G nie bije może rekordów wydajności, jednak w codziennych zastosowaniach taka konfiguracja powinna sprawdzić się bardzo dobrze - nawet jeśli 4 GB RAM to na dzisiejsze czasy trochę mało. Telefon działa szybko i responsywnie, robiąc przy tym dobry użytek z wyświetlacza o odświeżaniu 90 Hz. A skoro już o ekranie mowa - mamy tu do czynienia z jednostką IPS o przekątnej 6,5" oraz rozdzielczości 1080x2400.

Telefon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką Realme UI 2.0. Jest to interfejs, o którym na łamach portalu pisaliśmy już kilkukrotnie - zazwyczaj w samych superlatywach. Co prawda odbiega mocno od czystego Androida, jednak na tle rywali wyróżnia się na plus swoją minimalistyczną, dopracowaną estetyką oraz praktyczną funkcjonalnością. Jedynie tłumaczenie niektórych elementów wydaje się być nieco niefortunne, ale nie jest to problem, z którym nie dałoby się żyć.

Potrójny aparat 48 MP

Realme Narzo 30 5G wyposażony został w potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 48 MP, makro 2 MP i sensorem głębi 2 MP. Jak na ten segment możemy liczyć na zdjęcia całkiem przyzwoitej jakości, choć dwa dodatkowe obiektywy są tu raczej dla ozdoby niż po to, żeby z nich faktycznie korzystać. Z przodu mamy natomiast aparat 16 MP z przysłoną f/2.1.

Telefon, który przykuwa wzrok

Największe różnice względem Realme 8 5G widać w designie urządzenia. Choć bryła telefonu jest praktycznie taka sama, jak w starszym bracie, to w Narzo 30 5G producent zastosował efektowne, błyszczące wykończenie. Być może nie każdemu przypadnie ono do gustu - szczególnie, że smartfon łatwo się brudzi - ale z pewnością przyciąga uwagę.

Niestety obudowa Realme Narzo 30 5G, łącznie z boczną ramką, wykonana została w całości z plastiku. Do tego jest to tworzywo wyjątkowo śliskie. Nie da się ukryć, wykonanie to prawdopodobnie najsłabszy aspekt omawianego urządzenia. No ale to segment średni, by nie powiedzieć "budzetowy" - z pewnymi kompromisami liczyć się trzeba.

Realme Narzo 30 5G - cena i dostępność

Realme Narzo 30 5G w żadnym razie nie jest smartfonem rewolucyjnym - w końcu to konstrukcja bliźniacza do Realme 8 5G. I nic nie szkodzi, bo smartfonem rewolucyjnym być nie musi. Wystarczy, że będzie telefonem dopracowanym, a co do tego raczej nie mamy obaw. Resztę powinna załatwić cena, która jest bardzo atrakcyjna. W polskich sklepach urządzenie kupimy już za 899 zł, co czyni z niego jeden z najtańszych modeli z łącznością 5G.

Dodatkowo z okazji premiery producent przygotował specjalną ofertę, w ramach której telefon można kupić o 100 zł taniej - za jedyne 799 zł. Trzeba się jednak spieszyć, gdyż promocja trwa tylko 48 godzin: od 9 sierpnia do 23:59 11 sierpnia 2021.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne