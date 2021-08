Xiaomi MIX 4 jest piękny, ale nie podbije rynku. Są problemy produkcyjne

Po premierze długo oczekiwanego smartfonu Xiaomi MIX 4 ruszyła jego przedsprzedaż. Zakończyła się w kilka minut. To nie tylko efekt wielkiego zainteresowanie tym telefonem. Xiaomi ma problemy z jego produkcją i nie wygląda to na chwilowe opóźnienie.

Xiaomi MIX 4 miał premierę 10 sierpnia i jeszcze tego samego dnia w Chinach ruszyła jego przedsprzedaż. Jednak już po kilku minutach fani marki zainteresowani tym telefonem zobaczyli komunikat „wyprzedane”.

Zobacz: Xiaomi MIX 4 oficjalnie: ceramiczna obudowa, aparat pod ekranem i ładowanie 120 W

Xiaomi nie pochwaliło się liczbą sprzedanych egzemplarzy, ale wiadomo, że zainteresowanie tym flagowcem jest spore. Stronę Xiaomi MIX 4 w sklepach Jingdong i Tmall odwiedziło tego dnia około 350 tysięcy użytkowników, potencjalnie zainteresowanych kupnem urządzenia.

Okazało się jednak, że szybka przedsprzedaż ma jeszcze drugie dno. Lu Weibing, szef Xiaomi w Chinach i dyrektor generalny marki Redmi, we wpisie na Weibo przeprosił zawiedzionych fanów marki za zbyt małą liczbę urządzeń w przedsprzedaży. Zapowiedział też, że 16 sierpnia pojawi się kolejna partia egzemplarzy, ale będzie niewielka. Jednocześnie Lu Weibing zdradził, z czego to wynika. Wymienił dwa powody.

Pierwszy problem to niedobory na rynku procesorów. Ciągnący się od wielu miesięcy kryzys wśród producentów dotyczy także Qualcomma, a Xiaomi MIX 4 napędzany jest przez topową jednostkę firmy – Snapdragona 888+. Niedobory układów scalonych wpłynęły na produkcję Xiaomi już wcześniej – miesiąc temu Xiaomi przyznało, że ma problemy z dostarczeniem na rynek odpowiedniej liczby egzemplarzy Mi 11 Lite 5G. Teraz ten problem powraca w MIX 4. Niedobory może z czasem uda się jednak przezwyciężyć...

Zobacz: Xiaomi Mi Mix 4 rozłożony na części

Drugi problem to skomplikowany proces produkcji obudowy. Obudowa w MIX4 to ceramiczna konstrukcja, wykonana z jednolitego elementu poddawanego specjalnej obróbce – nie są to więc tylko plecki nałożone na standardową ramę. Koszt produkcji takiej obudowy jest 5-6 razy wyższy niż szklanej, a ograniczenia produkcyjne dało się już zauważyć w poprzednich modelach Mi MIX. Pierwszy telefon z tej serii produkowany był w liczbie 10 tys. egzemplarzy miesięcznie. Teraz możliwości Xiaomi znacznie się zwiększyły, ale to wciąż nie jest tak masowa produkcja, jak w przypadku innych telefonów.

Xiaomi nie ujawniło szczegółów produkcji MIX 4, ale wiadomo, jak ten proces przebiegał w przypadku poprzednich modeli. Podczas wytwarzania takiej obudowy specjalny proszek ceramiczny przez 7 dni poddawany był naciskowi 240 ton w temperaturze 1400 stopni C. Każde pęknięcie na tym etapie powodowało, że kawałek ceramiki stawał się bezużyteczny. Później następował kolejny proces – wycinanie kształtów za pomocą specjalnej maszyny, w której po każdym egzemplarzu wymieniane były zużyte wiertła, ze względu na bardzo dużą twardość materiału. Na koniec elementy ceramiczne były polerowane diamentowym pyłem przez 10 godzin. Dziś rozwój technologii na pewno ułatwia taki proces, ale specyfika materiałów pozostaje ta sama, więc trudno to oczekiwać rewolucji, co zresztą wynika ze wpisu Lu Weibinga.

Zobacz: Redmi 10 z aparatem 50 Mpix ujawniony przez Xiaomi. Przedwczesna premiera

Zobacz: Xiaomi CyberDog: inteligenta maszyna, która zastąpi Twojego pieska

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GizChina, Xiaomi

Źródło tekstu: GizChina