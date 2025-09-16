Canal+ odpiął wrotki. Za darmo na 90 dni

Już we wtorek (16 września) ruszają najbardziej prestiżowe rozgrywki w piłkarskiej Europie. Mowa oczywiście o Lidze Mistrzów, która przyciąga przed ekrany miliony fanów, gotowych do obejrzenia rywalizacji największych i najlepszych klubów na Starym Kontynencie. W Polsce też mamy możliwość oglądania tych rozgrywek za sprawą, także przez Internet, dzięki platformie Canal+ z pakietem Super Sport.

Jeśli chcecie zobaczyć, jak Robert Lewandowski radzi sobie w Lidze Mistrzów w barwach Barcelony, śledzić mecze Realu Madryt z Kylianem Mbappe w składzie lub zobaczyć, czy PSG obroni w tym roku tytuł, to teraz jest ku temu doskonała okazja. Superbet, razem z serwisem Telepolis.pl, przygotował promocję, w której możecie zdobyć voucher z dostępem do Canal+ z pakietem Super Sport aż na 90 dni. Co trzeba zrobić?

Canal+ Super Sport na 90 dni

Zasady promocji są bardzo proste. Wystarczy kilka prostych kroków, aby otrzymać voucher na dostęp do Canal+ z pakietem Super Sport na 90 dni. Oto co trzeba zrobić:

Załóż darmowe konto na Superbet, korzystając z TEGO LINKU z kodem: CPLUS90. Ważne jest, aby zaznaczyć zgody marketingowe.

Wpłać pierwszy depozyt w wysokości co najmniej 40 zł.

Jeśli spełnisz te warunki, to maksymalnie w ciągu 72 godzin otrzymasz kod SMS (na numer podany na koncie Superbet) z voucherem na dostęp do Canal+ na 90 dni. Dzięki temu obejrzysz mecze Ligi Mistrzów, wybrane spotkania La Liga, Ekstraklasę oraz Premier League.

Oferta przygotowana została z myślą o osobach, które nie mają jeszcze konta na Canal+. Przesłany kod należy wykorzystać do 31 grudnia 2025 roku. Po trzech darmowych miesiącach pakiet przedłuży się za 69 zł miesięcznie, ale w każdej chwili można z niego zrezygnować. Środki wpłacone na Superbet można przeznaczyć na dowolne zakłady. Pamiętajcie jednak, że jest to propozycja tych dla osób pełnoletnich, a gra wiąże się z ryzykiem. Promocja trwa od 13 września 2025 roku i potrwa do wyczerpania zapasu kodów, więc lepiej nie zwlekać zbyt długo. Regulamin promocji znajdziesz TUTAJ.