Sprzęt

iPhone Air kryje niespodziankę. Tim Cook wyjaśnia

Podczas wrześniowego wydarzenia, firma Apple pokazała swoje nowe flagowce. Wśród nich znalazł się iPhone Air, najcieńszy smartfon w historii giganta z Cupertino.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:14
2
Apple idzie na całość z eSIM

iPhone Air to pierwszy smartfon Apple'a, który całkowicie rezygnuje ze slotu na kartę SIM. Dotyczy to nie tylko USA, ale wszystkich rynków. Apple postawił wyłącznie na eSIM. Według Tima Cooka, pozwoliło to wykorzystać wolne miejsce na powiększoną baterię.

Dalsza część tekstu pod wideo

To właśnie ten ruch ma sprawić, że ultracienki smartfon nie powinien zawieść użytkowników w codziennym działaniu. Amerykański producent zapewnia, że iPhone Air bez problemu przetrwa dzień pracy. Na potwierdzenie tego faktu przez niezależne testy trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Najcieńszy iPhone w historii

Nowy model ma zaledwie 5,6 mm grubości. To aż o 2 mm mniej niż konkurencyjny Galaxy S25 Edge Samsunga. Koreańczycy zachowali tackę na kartę nanoSIM, przez co ich telefon jest minimalnie grubszy i jednocześnie ma mniejszą baterię.

Samsung Galaxy S25 Edge
9 opinii
Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S25 Edge
9 opinii
Ekran 6.70" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 3900mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Test Galaxy S25 Edge – cienki, elegancki i (prawie) kompletny

Apple postawił wszystko na design. Rezygnacja z fizycznej karty SIM była odważnym krokiem. Jednak to właśnie dzięki temu iPhone Air zyskał baterię pojemniejszą, niż można by się spodziewać w tak cienkiej obudowie.

Na papierze wygląda to obiecująco. iPhone Air ma oferować wydajność na poziomie modeli Pro i działać cały dzień bez ładowania. W praktyce dopiero testy pokażą, czy balans między ekstremalnie smukłą konstrukcją a wytrzymałością baterii faktycznie się udał.

Apple iPhone Air
0 opinii
Apple iPhone Air

Apple iPhone Air
0 opinii
Ekran 6.50" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor -
Aparat 48 Mpix
Bateria 3149mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Image
telepolis
Zródła zdjęć: Apple
Źródła tekstu: CNBC, Phone Arena