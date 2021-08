Redmi 10 z aparatem 50 Mpix ujawniony przez Xiaomi. Przedwczesna premiera

Xiaomi Redmi 10 od dłuższego czasu pojawia się w przeciekach, a teraz dołożył się do tego sam producent. Na blogu Xiaomi przedwcześnie ukazała się informacja o oficjalnej premierze Redmi 10. Już znikła, ale to zwiastuje zbliżającą się prezentację telefonu.

„Xiaomi ogłasza Redmi 10, na nowo wymyślając smartfon budżetowy” – notka o takich tytule znalazła się na stronie blog.mi.com, gdzie prezentowane są nowości produktowe firmy. Notka już zniknęła, ale to wystarczyło do potwierdzenia kluczowych informacji na temat smartfonu. W takiej sytuacji należy też oczekiwać, że premiera Redmi 10 to kwestia kilku dni. Z publikacji Xiaomi wynika, że może to być 18 sierpnia.

Zobacz: Redmi 10 - wiemy wszystko o nowym telefonie Xiaomi

Jaki jest Xiaomi Redmi 10?

Ze wpisu na blogu Xiaomi wynika, że Redmi 10 będzie zauważalnie różnił się na plus w stosunku do Redmi 9. Już sam wygląd zyska pewne cechy modeli z wyższej półki. Dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych, dwóch matowych – szarej Carbon Grey i białej Pebble White oraz błyszczącej edycji niebieskiej Sea Blue.

Xiaomi Redmi 10 wyposażony został w ekran IPS 6,5 cala o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) i odświeżaniu 90 Hz. Tak jak w innych modelach Xiaomi, odświeżanie ekranu dobierane będzie adaptacyjnie (45/60/90 Hz), w zależności od zastosowania.

Redmi 10 w podstawowej wersji jest telefonem 4G, a jego serce to układ MediaTek Helio G88. Chociaż ten chipset miał swoją premierę miesiąc temu, to wykonany jest w niezbyt nowym procesie 12 nm, takim samym, jaki zastosowano w Helio G80 w Redmi 9.

Helio G88 składa się z dwóch rdzeni Cortex-A75 o taktowaniu do 2 GHz i sześciu Cortex-A55 1,8 GHz, za grafikę odpowiada GPU Mali-G52. Pracę procesora będzie wspierać do 6 GB pamięci RAM, a na pliki i przewidziano do 128 GB. W sumie powstaną trzy warianty: 4 GB + 64 GB, 4 GB + 128 GB i 6 GB + 128 GB.

Zobacz: Xiaomi MIX 4 oficjalnie: ceramiczna obudowa, aparat pod ekranem i ładowanie 120 W

Telefon zapewni łączność LTE kat. 7 DL i kat. 13 UL, Wi-Fi ac i Bluetooth 5.0, zapewne też na światowych rynkach otrzyma NFC.

Największy skok jakościowy dotyczyć będzie sekcji fotograficznej. Podstawowy model Redmi 9 otrzymał skromny aparat 13 Mpix, natomiast Redmi 10 wyposażony został w matrycę 50 Mpix. Dodatkowe aparaty to: szerokokątny 8 Mpix, makro 2 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Zdjęcia selfie wykonamy aparatem 8 Mpix.

Energię zapewni akumulator 5000 mAh z ładowaniem 18 W oraz ładowaniem zwrotnym 9 W, a w zestawie nabywcy znajdą ładowarkę 22,5 W. W specyfikacji Redmi 10 znajdują się także głośniki stereo, wyjście audio 3,5 mm, boczny czytnik linii papilarnych, a wszystko ma pracować pod kontrolą Androida 11 z interfejsem MIUI 12.5. Wymiary telefonu to 161,96 x 75,54 x 8,93 mm, a masa 182 g.

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 10 JE - popularny smartfon w wodoodpornej wersji

Zobacz: Xiaomi CyberDog: inteligenta maszyna, która zastąpi Twojego pieska

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi

Źródło tekstu: Android Authority