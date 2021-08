Xiaomi Redmi Note 10 JE - popularny smartfon w wodoodpornej wersji

Xiaomi Redmi Note 10 Japan Edition to nowa wersja popularnego średniaka, wyróżniająca się m.in. wodoszczelną obudową (IP68) oraz procesorem Qualcomm Snapdragon 480.

Kiedy trafisz na żyłę złota, to próbujesz z niej wycisnąć ile się da. Tak w każdym razie muszą myśleć włodarze Xiaomi, którzy właśnie zafundowali nam jeszcze jednego przedstawiciela niezwykle popularnej rodziny Redmi Note 10. Xiaomi Redmi Note 10 Japan Edition, bo tak nazywa się nowy model, przeznaczony jest wyłącznie na rynek japoński. W przeciwieństwie do swoich krewnych może się jednak pochwalić kilkoma unikalnymi cechami.

Xiaomi Redmi Note 10 Japan Edition - specyfikacja

Przede wszystkim będzie to pierwszy smartfon z rodziny Redmi Note 10 wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 480. Przy okazji oznacza to, że telefon będzie obsługiwał łączność 5G. Dodatkowo Xiaomi Redmi Note 10 JE wyposażony został w wodoszczelną obudowę, co potwierdza certyfikat IP68. To bardzo praktyczna cecha, którą rzadko widujemy w tym segmencie - spory atut na rzecz nowego Xiaomi.

Jeżeli chodzi o resztę specyfikacji, tutaj wkraczamy na znajomy grunt, bowiem Redmi Note 10 JE nie różni się tak bardzo o swoich pozostałych krewnych. Wyświetlacz to panel IPS o przekątnej 6,5" i odświeżaniu 90 Hz, natomiast aparat to potrójna jednostka 48+2+2 MP z makro i sensorem głębi. Telefon wyposażono także w akumulator o pojemności 4800 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W.

Telefon trafi do sprzedaży 13 sierpnia 2021, jednak wyłącznie na terenie Japonii. Choć oficjalnie nic na ten temat nie wiadomo, to nie łudzilibyśmy się, że kiedykolwiek zobaczymy go poza Krajem Kwitnącej Wiśni. A szkoda - wodoszczelnych smartfonów w rozsądnej cenie nigdy za wiele.

Źródło zdjęć: GSMArena, UQ Mobile

Źródło tekstu: GSMArena, UQ Mobile