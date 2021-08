Redmi 10 - wiemy wszystko o nowym telefonie Xiaomi

Niedługo na rynek trafi nowy smartfon należącej do Xiaomi marki Redmi. Będzie to Redmi 10. Teraz wiemy już właściwie wszystko, co trzeba na temat tego urządzenia.

Xiaomi wspiął się właśnie na szczyt w kategorii producentów smartfonów. Nie wiemy co prawda na jak długo, ale Chińczycy ewidentnie chcą kuć żelazo, póki gorące. W tym roku pojawił się już Redmi Note 10, niedługo z kolei dołączy to niego Redmi 10 w wersji klasycznej. Nowy telefon nie będzie już dla nas żadną niespodzianką. To wszystko dzięki sklepowi z Singapuru, który zbyt wcześnie podzielił się specyfikacją techniczną. Wiemy zatem, ze model będzie miał układ MediaTek Helio G88 i wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala.

O wszystko zadba akumulator o pojemności 5000 mAh. W kwestii pamięci użytkownik może spodziewać się 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny będzie poczwórny i będzie składał się z sensorów 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu użytkownik otrzyma pojedynczy sensor 8 Mpix. Systemem operacyjnym będzie Android 11, nie zabraknie jednak autorskiej nakładki Xiaomi, czyli MIUI 12. To wcale nie jest koniec premier chińskiego producenta. Już jutro bowiem Xiaomi zaprezentuje tablet Xiaomi Mi Pad 5.

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 10 JE - popularny smartfon w wodoodpornej wersji

Zobacz: Xiaomi Mi Pad 5 zostanie zaprezentowany 10 sierpnia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Slashleaks

Źródło tekstu: slashleaks, wł