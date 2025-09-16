DREAME L10S Ultra Gen 2 kupisz dziś aż 900 zł taniej, niż chce tego producent
DREAME L10S Ultra Gen 2 to sposób na to, żeby zapomnieć o odkurzaniu i myciu podłóg.
Jest to robot sprzątający, w którego przypadku to określenie jest o wiele bardziej trafne, niż nazwanie go autonomicznym odkurzaczem. Mamy tu bowiem nie tylko moc ssącą na poziomie 10 kPa, która w połączeniu z turboszczotką jest gwarantem pozbycia się kurzu, ale także dwa niezależne pady mopujące o dużej mocy. Co więcej, jeden z nich jest ruchomy i potrafi czyścić przy samych listwach, nie pozostawiając paska brudu przy ścianach.
DREAME L10S Ultra Gen 2
To jednak nie wszystko. Na uwagę zasługuje także stacja dokująca, która ma funkcje aut oczyszczenia, opróżniania zbiorników i uzupełniania wody. Dzięki temu sam robot przez większość czasu jest praktycznie bezobsługowy. Producent za taką przyjemność życzy sobie 2599 zł, jednak w Media Expert możecie go kupić za jedyne 1699 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.