Barbie, Joker i Diuna wracają do kin. Bilety za 14 zł tylko w ten weekend
Szykuje się wyjątkowy weekend dla kinomanów. Święto Kina ponownie zagości w polskich kinach, a bilety na wszystkie seanse kupimy w specjalnej cenie.
Weekend za 14 zł w Cinema City
Już w najbliższy weekend, 20 i 21 września 2025 roku, wszystkie seanse w kinach Cinema City będzie można obejrzeć za jedyne 14 zł. Promocja obejmuje nie tylko filmy w standardzie 2D, ale także w formatach IMAX, 4DX i ScreenX. To okazja, by poczuć magię kina w pełnym wymiarze – z obrazem otaczającym z trzech stron, z efektami ruchu i wibracji czy z jakością obrazu, jakiej nie zapewni żaden telewizor w domu.
Dodatkowo, posiadacze karty Unlimited będą mogli oglądać filmy w dowolnym formacie bez żadnych dopłat. W Cinema City Kinepolis w Poznaniu widzowie po raz pierwszy skorzystają też z nowych, rozkładanych Foteli Komfort – i to również w ramach biletu za 14 zł.
Premiery, powroty i przedpremierowe hity
W repertuarze znajdą się między innymi takie filmy, jak:
- "Teściowie 3" – trzecia część uwielbianej przez Polaków komedii,
- "Wielka, odważna, piękna podróż" – komediodramat z Margot Robbie i Colinem Farrellem w rolach głównych,
- "Wielki marsz" – adaptacja bestsellerowej powieści Stephna Kinga,
- "Downton Abbey. Wielki finał" – finał wracającego na wielki ekran światowego fenomenu, który opowiada o rodzinie Crawleyów i ich służbie,
- "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity" – pierwsza część trylogii filmów anime (również w formatach 4DX i IMAX),
- "Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" – mrożący krew w żyłach horror,
- "Skrzat. Nowy początek" – pełen przygód film familijny, który poruszy serca najmłodszych,
- "Lilly i kangurek" – produkcja twórców hitowego "Paddingtona", w której usłyszymy Magdę Beredę,
- "Pan Wilk i spółka 2" – druga część animowanej komedii ze studia DreamWorks,
- "Toy Story", świętujące swoje 30-lecie (również w formacie 4DX).
Przedpremierowo będą pokazywane również takie filmy, jak:
- "Exit 8" – japoński horror na podstawie kultowej gry (również w formatach 4DX, ScreenX oraz IMAX),
- "Skomplikowani" – niezupełnie romantyczną komedię z Dakotą Johnson w głównej roli,
- "Super Charlie" – familijną animację o niemowlaku z supermocami.
Na ten wyjątkowy weekend powrócą też głośne hity ostatnich lat. Wśród nich będą "Minecraft: Film" i "Twisters" w 4DX, "Diuna" i "Mroczny rycerz" w IMAX oraz "Diuna 2" i "Bohemian Rapsody" w ScreenX. Dodatkowo, w formacie 2D, nadrobić będzie można dwa blockbustery, które podbiły serca widzów: "Barbie" i "Joker".
Kino dla wszystkich
Święto Kina to ogólnopolska akcja organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina we współpracy z największymi sieciami oraz Polskim Instytutem Sztuki Filmowej. Celem wydarzenia jest zachęcenie widzów do powrotu do kin i przypomnienie, że wspólne oglądanie filmów na dużym ekranie to emocje nie do podrobienia. Partnerem tegorocznej edycji jest InPost.