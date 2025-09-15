Barbie, Joker i Diuna wracają do kin. Bilety za 14 zł tylko w ten weekend

Weekend za 14 zł w Cinema City

Już w najbliższy weekend, 20 i 21 września 2025 roku, wszystkie seanse w kinach Cinema City będzie można obejrzeć za jedyne 14 zł. Promocja obejmuje nie tylko filmy w standardzie 2D, ale także w formatach IMAX, 4DX i ScreenX. To okazja, by poczuć magię kina w pełnym wymiarze – z obrazem otaczającym z trzech stron, z efektami ruchu i wibracji czy z jakością obrazu, jakiej nie zapewni żaden telewizor w domu.

Dodatkowo, posiadacze karty Unlimited będą mogli oglądać filmy w dowolnym formacie bez żadnych dopłat. W Cinema City Kinepolis w Poznaniu widzowie po raz pierwszy skorzystają też z nowych, rozkładanych Foteli Komfort – i to również w ramach biletu za 14 zł.

Premiery, powroty i przedpremierowe hity

W repertuarze znajdą się między innymi takie filmy, jak:

"Teściowie 3" – trzecia część uwielbianej przez Polaków komedii,

"Wielka, odważna, piękna podróż" – komediodramat z Margot Robbie i Colinem Farrellem w rolach głównych,

"Wielki marsz" – adaptacja bestsellerowej powieści Stephna Kinga,

"Downton Abbey. Wielki finał" – finał wracającego na wielki ekran światowego fenomenu, który opowiada o rodzinie Crawleyów i ich służbie,

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity" – pierwsza część trylogii filmów anime (również w formatach 4DX i IMAX),

"Obecność 4: Ostatnie namaszczenie" – mrożący krew w żyłach horror,

"Skrzat. Nowy początek" – pełen przygód film familijny, który poruszy serca najmłodszych,

"Lilly i kangurek" – produkcja twórców hitowego "Paddingtona", w której usłyszymy Magdę Beredę,

"Pan Wilk i spółka 2" – druga część animowanej komedii ze studia DreamWorks,

"Toy Story", świętujące swoje 30-lecie (również w formacie 4DX).

Przedpremierowo będą pokazywane również takie filmy, jak:

"Exit 8" – japoński horror na podstawie kultowej gry (również w formatach 4DX, ScreenX oraz IMAX),

"Skomplikowani" – niezupełnie romantyczną komedię z Dakotą Johnson w głównej roli,

"Super Charlie" – familijną animację o niemowlaku z supermocami.

Na ten wyjątkowy weekend powrócą też głośne hity ostatnich lat. Wśród nich będą "Minecraft: Film" i "Twisters" w 4DX, "Diuna" i "Mroczny rycerz" w IMAX oraz "Diuna 2" i "Bohemian Rapsody" w ScreenX. Dodatkowo, w formacie 2D, nadrobić będzie można dwa blockbustery, które podbiły serca widzów: "Barbie" i "Joker".

Kino dla wszystkich