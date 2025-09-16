Sprzęt

Lubisz ptaszki? Ten sprzęt po prostu musisz mieć

Nadejście jesieni to już kwestia dni. Zaraz po niej będzie zima, a to są idealne okresy na oglądanie ptaków.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:52
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Lubisz ptaszki? Ten sprzęt po prostu musisz mieć

Już niedługo żurawie odlecą na południe, a wraz z nimi inne ptaki. Nawet w miastach usłyszymy charakterystyczny skrzekot, a potem zobaczymy klucze tych majestatycznych ptaków. To idealna okazja, aby zrobić niezapomniane zdjęcia, lub nagrania. Niestety, nasze smartfony nie podołają temu zadaniu: ptaki są zbyt daleko, a stabilizacja nawet przy maksymalnym powiększeniu nie poradzi sobie z ruchomymi obiektami, aby je nagrać w sensownej jakości. Jest jednak rozwiązanie problemu: kamera z zoomem optycznym.

Dalsza część tekstu pod wideo

Panasonic HC-VX3E-K

Lubisz ptaszki? Ten sprzęt po prostu musisz mieć

I to nie jakaś kamerka sportowa, a prawdziwa kamera do nagrywania taka jak Panasonic HC-VX3E-K. Ten przedstawiciel wymierającej już kategorii sprzętu oferuje 5-osiową, mechaniczną stabilizację obrazu, jasny obiektyw, nagrywanie w 4K i 24-krotny zoom optyczny, oraz 32-krotny zoom hybrydowy. Mowa tu więc o powiększeniu wystarczającym, aby nagrać ptaka ze szczegółami. Dodatkowo kamera ma port USB-C, a nagrania możemy przechowywać na kartach SD. A to wszystko za jedyne 2799 zł, czyli aż 500 zł taniej, niż w sklepie producenta.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Fotopułapka REDLEAF RD3019 Pro
Fotopułapka REDLEAF RD3019 Pro
0 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599.99 zł
Fotopułapka DENVER WCT-8016
Fotopułapka DENVER WCT-8016
0 zł
169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 169.99 zł
Fotopułapka BLOW KM800 LTE
Fotopułapka BLOW KM800 LTE
0 zł
529.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 529.99 zł
Advertisement
Panasonic HC-VX3E-K Nie tylko do nagrywania ptaszków

Fotopułapka

Lubisz ptaszki? Ten sprzęt po prostu musisz mieć

A co kiedy ptaki już odlecą? No cóż, część z nich zostanie na zimowaniu i będą głodne. To idealny moment na zakup fotopułapki w formie karmnika, która pozwoli na automatyczne robienie zdjęć naszym wszystkim opierzonym gościom. 

Fotopułapka Idealny karmnik z obustronnymi korzyściami

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
Panasonic kamera Panasonic HC-VX3E-K fotopułapka
Zródła zdjęć: Allegro, Panasonic, New Africa / Shutterstock