Lubisz ptaszki? Ten sprzęt po prostu musisz mieć

Już niedługo żurawie odlecą na południe, a wraz z nimi inne ptaki. Nawet w miastach usłyszymy charakterystyczny skrzekot, a potem zobaczymy klucze tych majestatycznych ptaków. To idealna okazja, aby zrobić niezapomniane zdjęcia, lub nagrania. Niestety, nasze smartfony nie podołają temu zadaniu: ptaki są zbyt daleko, a stabilizacja nawet przy maksymalnym powiększeniu nie poradzi sobie z ruchomymi obiektami, aby je nagrać w sensownej jakości. Jest jednak rozwiązanie problemu: kamera z zoomem optycznym.

Panasonic HC-VX3E-K

I to nie jakaś kamerka sportowa, a prawdziwa kamera do nagrywania taka jak Panasonic HC-VX3E-K. Ten przedstawiciel wymierającej już kategorii sprzętu oferuje 5-osiową, mechaniczną stabilizację obrazu, jasny obiektyw, nagrywanie w 4K i 24-krotny zoom optyczny, oraz 32-krotny zoom hybrydowy. Mowa tu więc o powiększeniu wystarczającym, aby nagrać ptaka ze szczegółami. Dodatkowo kamera ma port USB-C, a nagrania możemy przechowywać na kartach SD. A to wszystko za jedyne 2799 zł, czyli aż 500 zł taniej, niż w sklepie producenta.

Fotopułapka

A co kiedy ptaki już odlecą? No cóż, część z nich zostanie na zimowaniu i będą głodne. To idealny moment na zakup fotopułapki w formie karmnika, która pozwoli na automatyczne robienie zdjęć naszym wszystkim opierzonym gościom.