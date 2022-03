MediaTek Dimensity 9000 w nowym Oppo naprawdę pokonuje Snapdragona 8 Gen 1

MediaTek Dimensity 9000 naprawdę pokonał Snapdragona 8 Gen 1. Widzimy to już w prawdziwym telefonie, nie tylko w prorotypach.

MediaTek wreszcie dopiął swego i ostatecznie udowodnił, że jego układ może pokonać potężnego Qualcomma. Nie jest to co prawda aż takie zaskoczenie, już wcześniej pojawiały się sygnały o tym. Wtedy jednak do benchmarków podchodziły urządzenia będące prototypami.

Nie było wiadomo, jak będzie się zachowywał nowy układ w prawdziwym telefonie. W zeszłym tygodniu zadebiutował jednak Oppo Find X5 Pro. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć jak MediaTek Dimensity 9000 radzi sobie w warunkach bojowych.

MediaTek już oficjalnie na tronie

W benchmarku SPEC widzimy, że... MediaTek Dimensity 9000 już oficjalnie pobił Snapdragona 8 Gen 1. Wyrób Amerykanów zdobył bowiem 32,83 punktu. Prototyp MediaTeka miał 38,27 punktu a MediaTek będący sercem Oppo aż 40,73. A co z poborem energii? Snapdragon potrzebował 2,06 W podczas tego testu, prototyp MediaTeka 1,72 W, a Oppo 2,24 W.

Wygląda na to, że Oppo jeszcze podkręcił Dimensity 9000. Chińczycy uzyskali w swoim telefonie najwyższą moc, ale oczywistym kosztem jest wzrost poboru energii. Dalej jednak widać, że MediaTek ostatecznie dopiął swego.

