Nowy Snapdragon 8 Gen 1 Plus wkrótce zadebiutuje w smartfonach Motorola i Lenovo

Snapdragon 8 Gen 1 Plus w litografii 4 nm TSMC już wkrótce zadebiutuje w nowych smartfonach grupy Lenovo. Wśród nich znajdzie się zapowiadany już od jakiegoś czasu telefon Motorola Frontier, drugi to gamingowy Lenovo Legion.

Chipset Snapdragon 8 Gen 1 to obecnie najmocniejsza mobilna jednostka firmy Qualcomm, jednak producent nie może mówić o pełnym sukcesie. Wydajność układu nie jest tak wysoka, jak się zapowiadało, procesor nie zachwyca zarządzaniem energią, a do tego jego podwykonawca, czyli Samsung, boryka się z problemami technicznymi na etapie produkcji. Dużą część układów nie przechodzi kontroli jakości.

Od dłuższego czasu mówi się, że Qualcomm pracuje nad odświeżonym układem o nazwie kodowej Snapdragon SM8475 i spodziewanej nazwie rynkowej – Snapdragon 8 Gen 1 Plus. To wciąż chipset 4 nm, ale tym razem wykonany w technologii TSMC. Tajwański gigant miałby się też zająć dalszą produkcją układu.

Zobacz: Po co komu Snapdragon 8 Gen 1? Średniak konkurencji wykręca podobne wyniki

Według najnowszych doniesień nowy chipset Snapdragon 8 Gen 1 Plus trafi wkrótce do dwóch smartfonów grupy Lenovo. Jak podaje Digital Chat Station, będą to modele klasy premium i już niedługo należy spodziewać się ich premiery. Jeden z nich to Motorola Frontier, a drugi należeć ma do gamingowej serii Lenovo Legion.

O Motoroli Frontier wiadomo najwięcej, a teraz dodatkowo Chen Jin, dyrektor generalny Lenovo Mobile, pokazał na Weibo zdjęcie ładowarki tego telefonu, o mocy 125 W.

Interesująca jest też zapowiedź wykorzystania aparatu o rozdzielczości 194 Mpix, któremu pomagają aparaty szerokokątny 50 Mpix i 12 Mpix z teleobiektywem. Przedni aparat wyposażony ma być w matrycę 60 Mpix.

Motorola Frontier ma także otrzymać zaokrąglony na krawędziach ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, z odświeżaniem 144 Hz i HDR10+. Snapdragona 8 Gen 1 Plus wspierać będzie 12 GB pamięci RAM.

Lenovo Legion z nowym chipsetem ma również mieć ekran AMOLED 6,67 cala. Sekcja foto będzie skromniejsza – główny aparat zaoferuje 50 Mpix, z przedni 16 Mpix. Z kolei zasilanie akumulatora będzie możliwe z mocą 67 W.

Zobacz: Motorola Frontier nadchodzi z aparatem 194 Mpix

Zobacz: RIP Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm chce go zastąpić nowszym

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, @evleaks, Lenovo

Źródło tekstu: Gizmochina, Weibo