Honor X40 GT oficjalnie. Szybki olbrzym nie tylko dla graczy

Po wielu dniach zapowiedzi marka Honor zaprezentowała swój najnowszy smartfon Honor X40 GT. Nazwa sugeruje gamingowe nawiązania, choć jest to po prostu dobrze zapowiadający się smartfon średniej klasy do wielu wymagających zastosowań.

Marka Honor jakiś czas temu, bez większego rozgłosu zniknęła z Polski, a dostępność jej smartfonów jest mocno ograniczona. A szkoda, bo wiele z nich to całkiem ciekawe konstrukcje, które mogłyby zyskać zainteresowanie nabywców.

Taki jest właśnie Honor X40 GT – telefon w gamingowym stylu, co podkreśla nie tylko oznaczenie GT w nazwie, ale także dynamiczny wygląd czarnej wersji Racing Black z zielonymi akcentami i tyłem z włókna węglowego. Poza tą rajdową edycją telefon powstał także w stonowanych wariantach srebrnym Titanium Silver i gładkim czarnym Phantom Night.

Zaletą tego Honora X40 GT może się okazać spory wyświetlacz o przekątnej aż 6,81 cala i rozdzielczości Full HD+ (2388 × 1080, 19,9:9). Ekran zapewnia odświeżanie 144 Hz i czułość na dotyk 480 Hz.

Silnikiem napędowym Honora X40 GT jest dawny flagowy układ Snapdragon 888 (5 nm) – już trochę stary, ale wciąż pełen mocy. Towarzyszy mu 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Dodatkowym usprawnieniem jest rozwiązanie GPU Turbo X, które ma zwiększać wydajność renderowania GPU nawet o 30%.

Za kulturę pracy i utrzymanie niskiej temperatury odpowiada 13-warstwowy układ chłodzenia o łącznej powierzchni 16 300 mm² z dużą komorą parową 4001 mm² i ośmioma warstwami grafitu, które zwiększają efektywność rozpraszania temperatury o 30%.

Smartfon ma modem 5G, pozwala także łączyć się przez Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i NFC.

Z tyłu obudowy znajduje się okrągła, charakterystyczna dla marki wyspa aparatów, łącząca główną jednostkę 50 Mpix (f/1,8) oraz dwa aparaty 2 Mpix (f/2,4) – makro i czujnik głębi. Do zdjęć selfie służy aparat 16 Mix (f/2,45).

Energię dostarcza akumulator 4800 mAh z ładowaniem 66 W, aa całością dyryguje Android 12 z interfejsem Magic UI 6.1.

Honor X40 GT wkracza na początek do Chin. Wersja 8/256 GB wyceniona jest tam na 2099 juanów, czyli około 1440 zł. Model 12/256 GB kosztuje 2399 juanów, czyli 1644 zł. Jak widać, nie są to wyśrubowane kwoty, co częściowo wynika też ze specyfikacji – ale jako średniak Honor X40 GT prezentuje się całkiem interesująco.

Źródło zdjęć: Honor