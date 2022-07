Debiutuje Samsung Galaxy M13 5G. To najtańszy telefon 5G

Samsung rozbudował linię budżetowych smartfonów Galaxy M o dwa nowe modele, w tym ciekawie zapowiadający się Galaxy M13 5G. Telefon nie zaskakuje specyfikacją, ale kusi niską ceną.

Po dzisiejszej premierze linia Galaxy M13 składa się już w sumie z trzech modeli. W maju Samsung zaprezentował telefon Galaxy M13 z układem Exynos 850. Dziś premierę miały dwa nowe urządzenia, choć pierwsze z nich – Samsung Galaxy M13 4G to w zasadzie ten sam model z maja, z tylko trzema różnicami – trochę inaczej wygląda wyspa aparatów, a bateria została zwiększona z 5000 mAh do 6000 mAh, co spowodowało też, że obudowa jest grubsza – ma 9,3 mm.

Drugi z zaprezentowanych modeli – Galaxy M13 5G – to już trochę inna, niezależna konstrukcja.

Samsung Galaxy M13 5G – najważniejsze dane

Nowy, budżetowy Galaxy ma ekran IPS Infinity-V o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości HD+ (1600 x 720), z odświeżaniem 90 Hz.

Jego sercem jest układ Dimensity 700 (7 nm, maksymalne taktowanie 2,2 GHz), czyli jeden z najstarszych i najmniej wydajnych układów MediaTeka z wbudowanym modemem 5G. Dostępne warianty pamięci to 4 lub 64 GB RAM oraz 64 lub 128 GB UFS, którą można rozbudować o karty microSD do 1 TB. Samsung przechwala się też, że smartfon ma nawet 12 GB RAM, ale jest to osiągane dzięki funkcji RAM Plus, korzystającej z zasobów pamięci flash.

Dość zaskakująco w porównaniu do modeli z 4G przedstawia się sekcja fotograficzna – zamiast trzech aparatów Samsung umieścił tylko dwa – główny 50 Mpix (f/1,8, PDAF) i czujnik głębi 2,4 Mpix (f/2,2). Do zdjęć selfie wykorzystamy aparat 5 Mpix, a więc też słabszy niż w modelach z 4G (tam jest 8 Mpix).

Zastosowany w Galaxy M13 5G akumulator to standardowe 5000 mAh z ładowaniem 15 W. Wszystkim zarządza Android 12 z interfejsem One UI Core 4.

Wymiary Galaxy M13 5G to 164,5 x 76,5 x 8,8 mm, a masa 195 g. Na obudowie znalazło się miejsce na boczny czytnik linii papilarnych, wyjście audio 3,5 mm i złącze USB-C.

Jak widać, Galaxy M13 5G nie wnosi specjalnie nic nowego na rynku smartfonów, chociaż sukces tego modelu będzie też zależeć od ceny. Na początek telefon wkracza do Indii, gdzie dostępny będzie w kolorach czarnym, brązowym i zielonym w cenie od 13 999 rupii, czyli około 845 zł. Jak na model z 5G, to bardzo tanio, choć w Europie ta cena może być wyższa.

Seria Galaxy M jest w Polsce reprezentowana m.in. przez model Galaxy M12, nie wiadomo jednak, czy jego następca M13 w którejkolwiek z wersji zawita także do naszego kraju.

