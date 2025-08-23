Aplikacje

Google z genialną darmówką. Tylko do końca weekendu

Google umożliwił darmowym użytkownikom Gemini wypróbowanie najnowszego modelu generowania wideo AI – Veo 3. Ta wyjątkowa akcja promocyjna dostępna tylko w weekend, choć u nas da się jeszcze skorzystać w poniedziałek rano. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google z genialną darmówką. Tylko do końca weekendu

Każdy użytkownik bez płatnej subskrypcji może w tym czasie wygenerować za darmo do trzech 8-sekundowych klipów z dźwiękiem. Akcja trwa do niedzieli 25 sierpnia, do godziny 22:00 czasu pacyficznego, w Polsce będzie to jednak 7 rano w poniedziałek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Veo 3 to model generowania wideo wprowadzony do Gemimi w maju 2025 roku. Klipy mają rozdzielczość 720p i mogą zawierać generowane przez AI dialogi, efekty dźwiękowe czy podkład muzyczny – wystarczy odpowiednio opisać scenę w Gemini, podając np. styl wizualny, typ muzyki, dialogi lub tło akustyczne. Generowanie jednego klipu trwa kilka minut. Gotowy materiał można pobrać w wersji oznakowanej znakiem Veo lub udostępnić link.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Poco X7 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon XIAOMI Poco X7 Pro 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan pustynny
Smartfon APPLE iPhone 16 Pro Max 5G 256GB 6.9" 120Hz Tytan pustynny
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Smartfon NOTHING PHONE 3 16/512GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon NOTHING PHONE 3 16/512GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
3649 zł - najniższa cena
Kup teraz 3649 zł
Advertisement

W ramach próby dostępny jest tryb „Veo 3 Fast”, który generuje wideo dwa razy szybciej niż standardowa wersja (ale z tą samą rozdzielczością). Aby skorzystać z funkcji, w aplikacji Gemini wystarczy kliknąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję „Film”. Takie sam tryb należy wybrać w Gemini w wersji przeglądarkowej na https://gemini.google.com.

To pierwsza taka akcja – do tej pory codzienny dostęp do Veo 3 Fast mieli wyłącznie subskrybenci płatnego (97,99 zł miesięcznie) planu Gemini AI Pro (trzy generowania dziennie), a do pełnej wersji Veo 3 (obejmującej także funkcję generowania wideo ze zdjęć) – klienci Gemini AI Ultra (1229,99 zł miesięcznie).

Google przygotował dodatkowe zasoby obliczeniowe na czas akcji, a szef Gemini, Josh Woodward, chwalił się, że firma przygotowała ogromną liczbę procesorów TPU specjalnie na tę okazję.

Zobacz: Szef Nvidii: "Każdy kto kupuje jej akcje jest mądrym człowiekiem"

Image
telepolis
Google Gemini Veo 3 generowanie wideo Veo 3 w Gemini
Zródła zdjęć: bella1105 / Shutterstock, Google
Źródła tekstu: 9TO5Google