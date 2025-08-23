Google z genialną darmówką. Tylko do końca weekendu

Każdy użytkownik bez płatnej subskrypcji może w tym czasie wygenerować za darmo do trzech 8-sekundowych klipów z dźwiękiem. Akcja trwa do niedzieli 25 sierpnia, do godziny 22:00 czasu pacyficznego, w Polsce będzie to jednak 7 rano w poniedziałek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Veo 3 to model generowania wideo wprowadzony do Gemimi w maju 2025 roku. Klipy mają rozdzielczość 720p i mogą zawierać generowane przez AI dialogi, efekty dźwiękowe czy podkład muzyczny – wystarczy odpowiednio opisać scenę w Gemini, podając np. styl wizualny, typ muzyki, dialogi lub tło akustyczne. Generowanie jednego klipu trwa kilka minut. Gotowy materiał można pobrać w wersji oznakowanej znakiem Veo lub udostępnić link.

W ramach próby dostępny jest tryb „Veo 3 Fast”, który generuje wideo dwa razy szybciej niż standardowa wersja (ale z tą samą rozdzielczością). Aby skorzystać z funkcji, w aplikacji Gemini wystarczy kliknąć ikonę trzech kropek i wybrać opcję „Film”. Takie sam tryb należy wybrać w Gemini w wersji przeglądarkowej na https://gemini.google.com.

To pierwsza taka akcja – do tej pory codzienny dostęp do Veo 3 Fast mieli wyłącznie subskrybenci płatnego (97,99 zł miesięcznie) planu Gemini AI Pro (trzy generowania dziennie), a do pełnej wersji Veo 3 (obejmującej także funkcję generowania wideo ze zdjęć) – klienci Gemini AI Ultra (1229,99 zł miesięcznie).