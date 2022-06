Samsung Galaxy A04 Core wycieka. To będzie najtańszy możliwy Samsung

Samsung nie oddał do końca pola Chińczykom w najtańszym segmencie. Koreańczycy szykują telefon Samsung Galaxy A04 Core.

W segmencie najtańszych telefonów Samsung jest w powolnym, ale ciągłym odwrocie. Tam dominują Chińczycy. Długo niekwestionowanym królem tego segmentu cenowego był Xiaomi, potem pojawił się jednak Realme. W bitwie tych dwóch producentów ciężko wytrwać innym. Mało kto jednak odpuścił najtańsze smartfony całkowicie jak na przykład Sony. Niedługo nowy tani telefon pokaże Samsung.

Samsung Galaxy A04 Core już niedługo. Będzie duża poprawa!

W jaki sposób Koreańczycy chcą konkurować z Xiaomi oraz Realme? Bronią ma być model Samsung Galaxy A04 Core. Okazuje się, że Samsung naprawdę zasługuje na brawa. Smartfonowa część czebolu szykuje bowiem olbrzymią poprawę w stosunku do poprzednika.

Model Samsung Galaxy A03 Core miał bowiem baaaardzo słaby układ firmy Unisoc. Wystarczy powiedzieć, że reprezentował on litografię 28 nm. Tym razem będzie to Exynos 850 wykonany w technologii 8 nm. To jak niebo i ziemia.

Niestety, póki co na tym kończą się informacje, jakie posiadamy. Jesteśmy pewni, że szybko jednak dotrą do nas nowe przecieki. Do tej pory Samsungi z tej serii miały Androida Go. Nie powinniśmy się zatem spodziewać szczególnych fajerwerków.

