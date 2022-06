Samsung pokaże 10 sierpnia nowe składane smartfony i zegarki

Samsung za dwa miesiące pokaże nowe składane smartfony, modele Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4, a także zegarki z serii Galaxy Watch5.

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, premiera nowych składanych smartfonów oraz inteligentnych zegarków Samsunga odbędzie się 10 sierpnia 2022 roku. Nowe urządzenia jeszcze tego samego dnia mają trafić do przedsprzedaży, natomiast regularna sprzedaż wystartuje 26 sierpnia. A co wiemy na temat nowych produktów? Całkiem sporo.

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold4 ma trafić na rynek w kolorach Phantom Black, Green i Beige. Urządzenie zaoferuje dwa wyświetlacze, zginany wewnętrzny o przekątnej 7,6" i rozdzielczości QXGA+ oraz zewnętrzny, 6,2-calowy FullHD+. Oba wykonane w technologii Dynamic AMOLED 2X i potrafiące odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. Zestaw fotograficzny ma się tu składać z głównego aparatu o rozdzielczości 50 Mpix, któremu będzie towarzyszyć aparat ultraszerokokątny 12 Mpix oraz teleobiektyw 10 Mpix. Pod większym wyświetlaczem znajdzie się 4-megapikselowy aparat, natomiast w zewnętrznym ekranie znajdzie się otwór na obiektyw aparatu o rozdzielczości 10 Mpix.

Smartfon będzie napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wspieranym przez 12 GB RAM-u (LPDDR5) oraz 256 GB, 512 GB i być może 1 TB pamięci masowej (UFS 3.1). Na wyposażeniu znajdzie się łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz NFC, znajdziemy tu również głośniki stereo i boczny czytnik linii papilarnych. Smartfon będzie zasilany akumulatorem o pojemności 4400 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym, a zainstalowanym oprogramowaniem będzie Android 12 z interfejsem One UI 4.1 (lub 4.1.1).

Samsung Galaxy Z Flip4

Drugi z nowych składaków, Galaxy Z Flip4, ma być dostępny w kolorach Graphite, Bora Purple, Pink Gold i Blue. Tu również większy wyświetlacz będzie składany do środka i wykonany w technologii Dynami AMOLED 2X. Jego przekątna to 6,7", a rozdzielczość to FullHD+. Na zewnątrz znajdzie się dodatkowy, 2,1-calowy panel AMOLED. Ten smartfon również ma być napędzany Snapdragonem 8+ Gen 1, który będzie współpracował z 8 GB RAM-u (LPDDR5) i 256 lub 512 GB przestrzeni na dane (UFS 3.1). Do tego dwa zewnętrzne aparaty fotograficzne o rozdzielczości 12 Mpix (główny i ultraszerokokątny) oraz 10-megapikselowy aparat wewnętrzny. Smartfon będzie zasilany akumulatorem o pojemności 3700 mAh, również z szybkim ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym. Pod względem obsługiwanych standardów łączności oraz oprogramowania Galaxy Z Flip4 będzie podobny do Galaxy Z Fold4.

Samsung Galaxy Watch5

Premierze nowych składaków Samsunga ma też towarzyszyć prezentacja nowych smartwatchy. Zegarki mają być dwa: Galaxy Watch5 w rozmiarze 40 mm (Phantom Black, Silver i Pink Gold) oraz 44 mm (Phantom Black, Silver i Sapphire), a także Galaxy Watch5 Pro w rozmiarze 46 mm (Phantom Black i Silver).

Ostatnie doniesienie nie są zbyt łaskawe dla miłośników jednego z najlepszych rozwiązań, jakie można znaleźć w niektórych zegarkach Samsunga. Chodzi oczywiście o obrotowy pierścień, który ułatwia poruszanie się po interfejsie urządzenia. W modelu Galaxy Watch5 Pro może go nie być (w Galaxy Watch5 na pewno go nie będzie, podobnie jak w poprzedniku). Na pocieszenie mamy dostać większą baterię, szafirowe szkło i tytanową obudowę. No i najprawdopodobniej wyższą cenę.

