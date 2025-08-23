Google Pixel 10 pozwoli na satelitarne rozmowy głosowe i wideo

Informacja o tej ciekawej funkcji została przekazana przez profil Made By Google na platformie X, co potwierdziło także oficjalne konto WhatsAppa. Nowość polega na tym, że gdy pozostaniemy poza zasięgiem tradycyjnej sieci komórkowej, aplikacja WhatsApp umożliwi nam prowadzenie rozmów głosowych i wideo przez satelitę – pod warunkiem, że będziemy znajdować się na otwartej przestrzeni z widocznym niebem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google zastrzega, że satelitarna obsługa połączeń będzie działać jedynie u wybranych operatorów i może wiązać się z dodatkowymi opłatami doliczanymi do standardowego rachunku. Usługa wymaga również spełnienia typowych technicznych warunków dla komunikacji satelitarnej jak bezpośredni dostęp do nieba i możliwe, dłuższe opóźnienia w porównaniu do rozmów przez klasyczną sieć komórkową.

Funkcja ta zadebiutuje 28 sierpnia, czyli w dniu sklepowej premiery modeli Pixel 10, Pixel 10 Pro oraz Pixel 10 Pro XL.