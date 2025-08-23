Smartfon za 99 zł. Zanim pobiegniesz do Euro musisz to sprawdzić
Jak tani może być smartfon? Ta promocja w sieci sklepów RTV Euro AGD udowadnia, że abstrakcyjnie tani. W końcu 99 zł to kwota, za którą trudno jest kupić nawet porządnego klawiszowca.
I oczywiście, to jest promocja. I to z dużym haczykiem: otóż nie da się kupić tego smartfona przez internet. Istnieje jednak możliwość sprawdzenia, w którym z fizycznych sklepów sieci jest on wciąż dostępny. I o dziwo lista jest naprawdę długa, więc osoby z naprawdę dużego obszaru Polski mają szanse na skorzystanie z tej promocji.
Infinix Smart 8 za 99 zł
Po samym smartfonie oczywiście nie ma co spodziewać się cudów, chociaż pod paroma względami zaskakuje. I tak mamy tu 6,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Jego sercem jest zaś Unisoc T606, którego wspiera 3 GB RAM. Na pliki użytkownika znajdziemy zaś 64 GB. Zwieńczeniem możliwości jest natomiast 5000 mAh bateria. A wszystko to za jedyne 99 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.