Smartfon za 99 zł. Zanim pobiegniesz do Euro musisz to sprawdzić

I oczywiście, to jest promocja. I to z dużym haczykiem: otóż nie da się kupić tego smartfona przez internet. Istnieje jednak możliwość sprawdzenia, w którym z fizycznych sklepów sieci jest on wciąż dostępny. I o dziwo lista jest naprawdę długa, więc osoby z naprawdę dużego obszaru Polski mają szanse na skorzystanie z tej promocji.

Infinix Smart 8 za 99 zł

Po samym smartfonie oczywiście nie ma co spodziewać się cudów, chociaż pod paroma względami zaskakuje. I tak mamy tu 6,6-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+ i odświeżaniu 90 Hz. Jego sercem jest zaś Unisoc T606, którego wspiera 3 GB RAM. Na pliki użytkownika znajdziemy zaś 64 GB. Zwieńczeniem możliwości jest natomiast 5000 mAh bateria. A wszystko to za jedyne 99 zł.