Black Friday w Plusie to niższe ceny urządzeń Samsung

Plus startuje z promocją z okazji Czarnego Pięku (Black Friday). W jej ramach taniej można kupić urządzenia firmy Samsung, składany smartfon i smartwatche.

W sklepie internetowym Plusa na stronie www.plus.pl startuje promocja z okazji Black Friday 2022. W jej ramach zielony operator obniżył ceny wybranych urządzeń marki Samsung. Wybierając model Galaxy Z Fold 4 5G 512GB można zaoszczędzić 750 złotych. Klienci, którzy zdecydują się na zakup ratalny składanego smartfonu, zapłacą 749 zł na start oraz 12 rat po 583,32 zł, czyli łącznie 7748,84 zł.

W promocyjnej cenie znalazły się również inteligentne zegarki Samsunga. Galaxy Watch 5 40mm WiFi oraz Galaxy Watch 5 44mm WiFi są tańsze o ponad 300 zł. Z kolei model Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi kupimy w cenie niższej o ponad 500 zł.

Rozkładając cenę na 12 rat, kupimy zegarki Samsunga w Plusie za:

Samsung Galaxy Watch 5 40mm WiFi – 1 zł na start oraz 12 rat po 84,83 zł, łącznie 1018,96 zł ,

, Samsung Galaxy Watch 5 44mm WiFi – 1 zł na start oraz 12 rat po 93,17 zł, łącznie 1119,04 zł ,

, Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi – 1 zł na strat oraz 12 rat po 133,17 zł, łącznie 1599,04 zł.

2x więcej GB i Disney+ w prezencie nawet na 2 lata

Oprócz atrakcyjniejszych cen na urządzenia, osoby wybierające abonament głosowy w Plusie za minimum 55 zł miesięcznie otrzymują dwa razy więcej gigabajtów z dostępem do sieci 5G oraz subskrypcję Disney+ na dwa lata w prezencie. Plus do podwojonej ilości GB i dostępu do Disney+ umożliwia też dobranie abonamentów dla bliskich za 1 zł miesięcznie nawet na 15 miesięcy.

Promocje łączą się ze sobą.

