Vectra Black Friday: szybszy internet, tanie plany komórkowe, Netflix i HBO

Vectra przygotowała specjalną ofertę Black Friday Weeks, z której już teraz mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci. Operator proponuje tańszy internet światłowodowy, telefonię komórkową i pakiety telewizji, w tym serwisy VOD.

Już od dziś, 18 listopada, nowi klienci decydujący się na wybór usług Vectry, mogą skorzystać z promocji Black Friday Weeks, w ramach której Vectra oferuje im plany telefonii komórkowej w przystępnych cenach.

Plan Bezlimit 10GB dostępny jest już od 14,99 zł/mies., a użytkownicy, którzy zakupią wyższy plan Bezlimit 30GB (24,99 zł/mies.) lub Bezlimit 60GB (34,99 zł/mies.), otrzymają dostęp do platformy HBO MAX na 6 miesięcy w prezencie.

W ramach Black Friday Weeks szybki internet światłowodowy do 1,2 Gb/s będzie dostępny w promocyjnej cenie 69,99 zł/mies., z dekoderem TV Smart 4K BOX, umożliwiającym korzystanie z popularnych serwisów streamingowych, treści VOD, różnorodnych aplikacji ze sklepu Google Play oraz wielu gier (z opcją podłączenia gamepadów).

Urządzenie TV Smart 4K BOX otrzymają też klienci, którzy zdecydują się na internet z szybkością do 600 Mb/s w promocyjnej cenie 59,99 zł/mies.

W ramach powyższych ofert klienci otrzymują również dostęp do 45 kanałów TV w pakiecie.

Black Friday Weeks dla obecnych klientów Vectry

W ofercie Black Friday Weeks nie zabrakło także propozycji dla obecnych klientów Vectry.

Za 29,99 zł/mies. mogą oni zwiększyć prędkość swojego internetu o dwa poziomy, czyli np. z 150 Mb/s do 600 Mb/s, dodatkowo otrzymując w prezencie dostęp do serwisu Netflix na cały okres trwania umowy. Natomiast podwyższenie prędkości tylko o jeden poziom to koszt od 5 zł/mies. Obecni klienci operatora otrzymają także możliwość skorzystania z Pakietów Premium, obejmujących kanały HBO, CANAL+ i Eleven Sports, bez jakichkolwiek opłat przez pierwsze 6 miesięcy.

Niespodzianki czekają również na stronie internetowej Vectry, gdzie użytkownicy znajdą oferty z dwukrotnie wyższą prędkością w tej samej cenie. Osoby, które zdecydują się na zakup usług operatora online, wybierając internet o prędkości do 600 Mb/s zapłacą 49,99 zł/mies.

Black Friday Weeks rozpoczyna się 18 listopada i potrwa do 28 listopada do godz. 23:59.

Zobacz: W Play rusza Black Week. Tanieje abonament i telefony

Zobacz: T-Mobile z nowymi okazjami na Black Week. Tańsze smartfony, zegarki i telewizor

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra