Black Friday w HTC. Nawet 900 zł taniej, wielka obniżka na sprzęt VR

Swoje okazje na Black Friday ogłasza również firma HTC. Producent przygotował kilka promocji, w tym największą w historii ofertę pakietową na okulary VR VIVE Flow.

Od 21 listopada do 4 grudnia zestaw VIVE Flow dostępny jest w obniżonej cenie 2149 zł z rabatem 550 zł przy zakupie na vive.com, Amazon.com lub u wybranych sprzedawców. Przy zakupie klienci otrzymają kontroler do VIVE Flow wyposażony w 9-osiowy czujnik ruchu oraz abonament do treści VR VIVEPORT Vista

w prezencie.

VIVE Flow to najmniejszy i kompaktowy zestaw VR, który może także posłużyć do mirroringu telefonu z systemem Android, dodatkowo może z powodzeniem zastąpić telewizor, sprawdzając się do strumieniowania filmów i treści VOD na większy, wirtualny ekran.

HTC oferuje również zestawy VIVE Pro VR dostępne bezpośrednio na stronie vive.com i u wybranych sprzedawców.

Zestaw VIVE Pro 2 Full Kit (obejmujący 1x HMD, 2x kontrolery i 2x stacje bazowe) zoptymalizowany pod kątem PC-VR został przeceniony o 450 zł na kwotę 6249 zł, natomiast oddzielny zestaw VIVE Pro 2 HMD jest dostępny w obniżonej cenie 3349 zł. W tym okresie osoby, które zakupią VIVE Pro 2 Full Kit lub VIVE Pro 2 HMD, otrzymają 12-miesięczną subskrypcję VIVEPORT Infinity w zestawie bez dodatkowych opłat.

Zestaw VIVE Pro Full Kit (wyposażony w 1x HMD, 2x kontrolery i 2x stacje bazowe) jest również oferowany z rabatem 900 zł w cenie 3849 zł, a VIVE Pro HMD z rabatem 450 zł w cenie 2099 zł. Pełen zestaw VIVE Pro Eye Full Kit (zawierający 1x HMD, 2x kontrolery i 2x stacje bazowe), oferujący precyzyjne śledzenie ruchu gałek ocznych, został przeceniony na 4749 zł. Osoby kupujące dowolny zestaw VIVE Pro HMD, VIVE Pro Full Kit lub VIVE Pro Eye Full Kit otrzymają również 12-miesięczną subskrypcję VIVEPORT Infinity

w prezencie.

Dodatkowo w promocji jest dostępny VIVE Deluxe Audio Strap zapewniający większy komfort, zintegrowany dźwięk i łatwą regulację, w cenie 269 zł po obniżce, przy zakupie wyłącznie na vive.com.

Oto pełna lista produktów objętych promocją Black Friday:

okulary VIVE Flow z największą w historii obniżką w wysokości 550 zł z kontrolerem do VIVE Flow i dostępem VIVEPORT Vista bez dodatkowych opłat,

z największą w historii obniżką w wysokości 550 zł z kontrolerem do VIVE Flow i dostępem VIVEPORT Vista bez dodatkowych opłat, VIVE Pro 2 Full Kit o 450 zł taniej z 12-miesięcznym abonamentem VIVEPORT Infinity bez dodatkowych kosztów,

o 450 zł taniej z 12-miesięcznym abonamentem VIVEPORT Infinity bez dodatkowych kosztów, VIVE Pro 2 HMD o 450 zł taniej z 12-miesięczną subskrypcją VIVEPORT Infinity w prezencie,

o 450 zł taniej z 12-miesięczną subskrypcją VIVEPORT Infinity w prezencie, zaoszczędź aż 900 zł na pełnym zestawie VIVE Pro lub 900 zł na zestawie VIVE Pro Eye oraz 450 zł na samych goglach VIVE Pro HMD,

lub 900 zł na zestawie oraz 450 zł na samych goglach VIVE Pro HMD, VIVE Deluxe Audio Strap z 200 zł zniżki wyłącznie na vive.com.

Wszystkie oferty Vive na Black Friday są dostępne do zakupu online na vive.com, a także w sieciach handlowych x-kom.pl, mediaexpert.pl, vortexvr.pl.

Zobacz: HTC Vive się rozrasta. Nowe usługi debiutują na MWC 2022

Zobacz: HTC Vive Pro 2 – gogle VR, które przenoszą do innego wymiaru

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: HTC