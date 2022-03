HTC Vive się rozrasta. Nowe usługi debiutują na MWC 2022

HTC podczas targów MWC 2022 zaprezentowało szereg nowych usług, uzupełniających ekosystem Vive. Najważniejszą spośród nowości jest Viveverse, czyli tajwańska wariacja na temat idei metawersum.

Można powiedzieć, że MWC bez udziału HTC to nie MWC. Choć czasy, kiedy ekscytowaliśmy się nowymi flagowcami tajwańskiego producenta, minęły bezpowrotnie (a w każdym razie wszystko na to wskazuje), jednak stoiska marki bynajmniej nie zabrakło.

Viveverse - wirtualny świat w wydaniu HTC

Spośród zaprezentowanych nowości najważniejszą jest bez wątpienia Viveverse. Jak można się domyślić z naszej nazwy, jest to wariacja na temat idei "metaverse", czyli przestrzeni, łączącej świat realny z wirtualnym. W praktyce będzie to rozszerzenie dotychczasowego ekosystemu Vive. Przenosi ono aplikacje pokroju VRChat i VIVE Sync w jedno spójne środowisko, po którym jako użytkownicy będziemy się mogli swobodnie poruszać i wchodzić ze sobą w naturalne interakcje.

Nie była to jednak jedyna nowość, o której można było usłyszeć na stoisku HTC. Zaprezentowano również rozwiązanie G-Reign, umożliwiające tworzenie prywatnych sieci 5G o niskich opóźnieniach. Ma ono znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle, przy zdalnej obsłudze maszyn. Holoride to z kolei inicjatywa, w ramach której rozwiązania VR mają zostać zaimplementowane w ramach samochodowych centrów rozrywki.

To ostatnie możliwe jest m.in. dzięki goglom HTC Vive Flow, czyli jednej z najnowszych odsłon gogli wirtualnej rzeczywistości Tajwańczyków, a przy okazji jednemu z najmniejszych produktów tego typu na rynku. One także były do sprawdzenia na stoisku i warto o tym wspomnieć choćby dlatego, że na żywo robią fenomenalne wrażenie, szczególnie w zestawieniu z wielkimi i nieporęcznymi headsetami pokroju chociażby HTC Vive Pro.

Źródło zdjęć: własne, HTC

Źródło tekstu: HTC