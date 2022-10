Netia startuje z Black Weeks. Zobacz, za co zapłacisz mniej

Netia wystartowała z promocjami w ramach zbliżającego się czarnego piątku. W ramach Black Weeks operator proponuje szybki Internet w niższej cenie oraz dodatkowe benefity.

Został miesiąc do Black Friday 2022. Tegoroczne święto zakupów, stanowiące wstęp do mikołajkowo-świąteczno-noworocznego okresu obdarowywania się prezentami, odbędzie się 25 listopada, ale Netia już rusza ze swoją ofertą Black Weeks. W ramach promocji można skorzystać z niższych cen szybszych opcji dostępu do Internetu w technologiach światłowodowych oraz pakietów telewizyjnych w jakości 4K.

Wybierając dowolny z przedstawionych w tabeli poniżej wariantów, klienci zapłacą o 10 zł miesięcznie mniej w porównaniu ze standardową ofertą promocyjną.

Prędkość Internetu Internet solo Internet + Telewizja M 4K Internet + Telewizja L 4K do 600 Mb/s 50 zł 65 zł 90 zł do 1 Gb/s 60 zł 75 zł 100 zł



Dodatkowe benefity to:

3 miesiące abonamentu za 0 zł ,

, dostęp do serwisu Tidal na 2 lata za darmo.

Można też wybrać opcję z Disney+. Przez pierwsze 12 miesięcy otrzymamy dostęp do tego serwisu gratis, a w kolejnych 12 miesiącach zapłacimy po 28,99 zł miesięcznie. Klienci, którzy jednocześnie skorzystają z oferty mobilnej i przeniosą do Netii swój numer komórkowy, dostęp do Disney+ otrzymają na 2 lata za darmo.

W ramach usługi klienci otrzymują bez dodatkowych opłat router z szybkim Wi-Fi, a w pakietach z usługami telewizyjnymi również dekoder Netia EvoB.

Promocja "GigaRozrywka II – szybszy internet" trwa od 24 października 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Netia

Źródło tekstu: Netia