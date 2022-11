Play i UPC z dobrymi promocjami na Internet i telewizję

Play i UPC mają kolejną ofertę w ramach Czarnego Piątku (Black Friday 2022). Tym razem dotyczą one Internetu światłowodowego UPC oraz telewizji.

Internet światłowodowy UPC już od 30 zł

Stabilny i szybki dostęp do Internetu jest ważnym elementem codziennego życia, niezbędnym do zdalnej pracy czy nauki, a także korzystania z rozrywek, najnowszych informacji oraz kontaktu z bliskimi. Z badanie przeprowadzonego przez Play wynika, że optymalny zakres cenowy za usługę Internetu domowego to kwota pomiędzy 30 a 50 zł miesięcznie.

Jak zapewnia fioletowy operator, specjalne promocje przygotowane na Black Friday 2022 łączą wysoką jakość z niską ceną. Dzięki temu każdy może łatwo wybrać ofertę, która najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom. Do wyboru w promocji są cztery warianty dostępu do Internetu:

do 150 Mb/s za 30 zł miesięcznie ,

, do 300 Mb/s za 40 zł miesięcznie ,

, do 600 Mb/s za 50 zł miesięcznie ,

, do 1 Gb/s za 70 zł miesięcznie.

Opłata instalacyjna przy zamówieniu online wynosi 1 zł, a umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Dodatkowo, pierwszy miesiąc abonamentu kosztuje 0 zł.

Internet z telewizją UPC i dekoderem Horizon za 70 zł

Osoby szukające szerszej oferty, w UPC mogą kupić Internet w pakiecie z telewizją. Obejmuje ona:

Internet światłowodowy do 300 Mb/s z routerem Wi-Fi,

telewizję z nawet 176 kanałami oraz dekoderem Horizon z nagrywarką.

To wszystko można mieć w jednej, niskiej cenie 70 zł miesięcznie (po rabatach za zgody). Podobnie jak w ofertach powyżej i tutaj klienci mogą liczyć na krótką, roczną umowę wraz z instalacją za 1 zł przy zamówieniu online i abonamentem za pierwszy miesiąc wynoszącym 0 zł.

Decydując się na Internet światłowodowy UPC lub Internet z telewizją UPC i wybierając Netflix na rok, pierwsze 4 miesiące korzystania z usługi można otrzymać w prezencie.

Telewizja Play przez 3 miesiące za darmo

Osoby, które mają już Internet, też mogą znaleźć coś dla siebie w ofercie fioletowego operatora. Telewizja Play z dekoderem TV BOX, oferującym jakość 4K, obsługę HDR czy komendy głosowe, może kosztować 0 zł przez pierwsze 3 miesiące. Później zapłacimy za to 30 zł miesięcznie. Usługa gwarantuje dostęp do ponad 55 kanałów telewizyjnych, Viaplay w cenie abonamentu, a do tego Netflix na 3 miesiące w prezencie bez zobowiązań.

Opisane powyżej oferty są limitowane i będą obowiązywać tylko do 30 listopada 2022 roku. Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach, poprzez infolinię pod numerem 790 500 500 oraz na stronach play.pl i upc.pl.

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com, Play

Źródło tekstu: Play