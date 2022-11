Play zwiększa zasięg. Mamy listę miejscowości

Play stawia nowe nadajniki LTE i rozbudowuje obecnie istniejące stacje. Dzięki temu w październiku fioletowa sieć dotarła z szybszym internetem LTE Ultra do 100 nowych miejscowości.

Kilka dni temu Play informował o tempie uruchamiania nowych stacji bazowych – w październiku 2022 r. włączył ich do systemu 67, zwiększając ich ogólną liczbę do 10 322.

Nowe stacje powstały między innymi w dużych miastach jak Warszawa, Lublin, Wrocław, Gdańsk, Gdynia czy Białystok. Równolegle jednak Play pracuje nad dostarczaniem lub przyspieszeniem LTE w całkiem nowych, niekiedy niezbyt dużych miejscowości, nie tylko stawiając nowe stacje, ale rozbudowując już istniejące. Dzięki temu w październiku 2022 r. szybki internet Playa dotarł do ponad 50 miejscowości, a LTE Ultra (LTE Advanced) dostępne jest w ponad 100 nowych punktach na mapie Polski.

Ostatnio piszemy jeszcze intensywniej o tematach związanych z naszą siecią. Mamy ku temu konkretne powody! To, co robi nasz dział techniki to prawdziwy ekspres, Pendolino czy wręcz TGV