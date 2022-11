W telewizji Play i UPC startuje nowy kanał. Za darmo, ale nie dla wszystkich

Usługi telewizyjne Play i UPC wzbogaciły się o nowe treści. Od teraz klienci będą mieli okazję oglądać informacyjny kanał News24. Jednocześnie operator wprowadza okno otwarte, dzięki któremu nowość będzie dostępna bez ograniczeń w każdym pakiecie.

News24 to niezależny kanał informacyjny nadający przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tematyka jego programów obejmuje cztery główne zagadnienia: Unię Europejską, prawa człowieka, ekologię i samorządy.

Można w nim obejrzeć najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata, które uzupełniane są propozycjami publicystycznymi, dyskusjami i komentarzami ekspertów. Flagowymi programami kanału jest „Serwis 24 Minuty” oraz „Wieczór publicystów” prowadzony przez dziennikarzy gazety „Rzeczpospolita".

Zespół redakcyjny składa się z doświadczonych i cenionych dziennikarzy oraz prezenterów, którzy w swojej pracy kierują się rzetelnością, odwagą i skrupulatnością budując informacje dzisiejszego świata

– zachęca do oglądania nowego kanału Play.

W ofertach PLAY NOW i PLAY NOW TV kanał News24 jest dostępny w pakiecie News. W telewizji UPC kanał trafił do pakietów Max oraz Max Premium.

Dodanie nowego kanału do ofert telewizji nie powoduje zmiany ich cen – klienci mogą cieszyć się nowym kanałem bez dodatkowych opłat, w ramach już aktywnych pakietów.

Co więcej, przez ograniczony czas, do 9 stycznia 2023 roku, News24 jest dostępny w ramach okna otwartego dla wszystkich korzystających z telewizji Play i klientów UPC w pakiecie Select. Dzięki temu będzie można przekonać się o wszystkich zaletach emitowanych materiałów i, w razie chęci, zdecydować się na rozszerzenie swojej oferty telewizyjnej o pakiet zawierający nowy kanał.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Play