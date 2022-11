Play rozdaje prezenty. Netflix nawet na rok za darmo

Play przygotował świąteczne prezenty dla miłośników telewizji. Kupując ją w pakiecie z Internetem światłowodowym można zyskać nawet rok dostępu do platformy Netflix za darmo.

Święta w Play to między innymi magia filmów i seriali dla całej rodziny. Decydując się na wybór szybkiego Internetu światłowodowego z telewizją UPC, w pakiecie otrzymamy dostęp do platformy Netflix w prezencie na cały okres zobowiązania.

Warto skorzystać, aby obejrzeć najciekawsze premierowe produkcje: polski serial Wielka Woda w reżyserii Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka, inspirowany wydarzeniami z lipca 1997 r., gdy południowo-zachodnią Polskę nawiedziła powódź tysiąclecia, kolejny sezon serialu The Crown czy nadchodzący tytuł Wednesday, czyli historię rodziny Addamsów widzianą oczami Tima Burtona. Nie zabraknie również fantastycznych produkcji przygodowych m.in. film familijny "Kraina Snów" z udziałem Jasona Momoa. A już w grudniu spin-off serialu w uniwersum stworzonym przez Andrzeja Sapkowskiego – Wiedźmin: Rodowód Krwi.

Dużo rozrywki z telewizją i Internetem

W tym roku pod fioletową choinką klienci znajdą specjalną ofertę, w której pakiet Internetu światłowodowego i telewizji UPC jest o 30 zł miesięcznie tańszy dla klientów sieci Play w umowie na 12 miesięcy. Do wyboru są trzy warianty taryfowe do wyboru:

300 Mb/s z telewizją Select za 55 zł miesięcznie ,

, 600 Mb/s z telewizją Max za 75 zł miesięcznie ,

, 1 Gbps z telewizją Max Premium za 100 zł miesięcznie.

Na klientów, którzy zdecydują się podpisać umowę w czasie trwania promocji, czeka prezent w postaci dostępu do serwisu Netflix w Planie Podstawowym na rok. Za dodatkowe 10 zł miesięcznie mogą oni otrzymać dostęp do Viaplay z transmisjami popularnych europejskich lig piłkarskich.

Internet Play i Netflix

Osoby zainteresowane wyłącznie Internetem, bez telewizji, też znajdą w Play coś dla siebie. Wystarczy, ze wybiorą Internet światłowodowy Play lub UPC z umowie na 12 miesięcy, by otrzymać dostęp do Planu Podstawowego Netflixa na 4 miesiące w prezencie. W ofercie dostępne trzy prędkości Internetu światłowodowego:

Internet Światłowodowy 300 Mb/s z Netflix za 40 zł miesięcznie przez 4 miesiące, później 69 zł ,

przez 4 miesiące, później , Internet Światłowodowy 600 Mb/s z Netflix za 50 zł miesięcznie przez 4 miesiące, później 79 zł,

przez 4 miesiące, później 79 zł, Internet Światłowodowy 300 Mb/s z Netflix za 70 zł miesięcznie przez 4 miesiące, później 99 zł.

Podane ceny zawierają rabat 10 zł dla klientów Play w wybranych ofertach abonamentowych.

Telewizja Play i Netflix w prezencie

Dla klientów zainteresowanych tylko ofertą telewizyjną, Play ma dostęp do platformy Netflix nawet na 6 miesięcy w prezencie. Już w cenie od 50 zł miesięcznie można zyskać zyskać dostęp do ponad 110 kanałów telewizyjnych z różnych kategorii tematycznych, Viaplay w cenie abonamentu, a do tego Netflix na 6 miesięcy w prezencie. Po okresie promocyjnym można zrezygnować z Netflixa lub dalej cieszyć się dostępem do ulubionych filmów i seriali oraz doliczyć opłatę za dostęp do serwisu do swojego rachunku w Play.

W najniższej opcji telewizja Play jest w cenie od 30 zł miesięcznie. Otrzymujemy za to ponad 55 kanałów telewizyjnych czy dostęp do Viaplay w cenie abonamentu. W prezencie jest dostęp do Netflixa na 3 miesiące za darmo, bez zobowiązań.

Telewizor LG 4K 55” z rabatem

Świąteczna gorączka prezentów w Play to także możliwość zakupu telewizora 4K firmy LG w niższej cenie. Każda osoba wybierająca Internet lub telewizję może kupić model LG 55UQ751Cz o 600 zł taniej. Cena telewizora (1899 zł) jest rozkładana na raty 0%, a ich liczbę określa sam klient.

Więcej informacji o ofercie Play można uzyskać na stronie www.play.pl, w salonach operatora oraz dzwoniąc na infolinię pod numer 790500500.

