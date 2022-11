Play: smartfony Samsung i Xiaomi za pół ceny. Do tego 300 GB internetu

Nie tylko Orange, ale i Play wczuwa się już w świąteczny nastrój. Fioletowy operator ruszył z mikołajową promocją, kusząc między innymi smartfonami Samsung i Xiaomi nawet 50% taniej. Na tym jednak nie koniec.

Od 4 listopada wszystkie osoby przenoszące swój numer do Play do ofert abonamentowych mogą skorzystać z nowej, świątecznej promocji. Wybierając smartfon Samsung lub Xiaomi można otrzymać na niego w optymalnym wariancie nawet 50% rabatu, a opłatę rozłożyć na raty. Oczywiście największy rabat obowiązuje w najdroższych taryfach, w niższych będzie mniejszy. Play przekonuje, że to świetna okazja, aby sprawić prezent bliskim lub wymienić telefony w firmie.

Smartfony z rabatem do 50%

Klienci przenoszący swój numer do ofert abonamentowych M, L lub Homebox mogą skorzystać z rabatu do 50% na urządzenia Samsung lub Xiaomi, a dodatkowo otrzymają nawet 300 GB internetu.

Play poleca między innymi modele:

Samsung Galaxy S21 FE 5G od 1499 zł (zamiast 2999 zł);

od 1499 zł (zamiast 2999 zł); Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G od 849 zł (zamiast 1699 zł);

od 849 zł (zamiast 1699 zł); Samsung Galaxy A53 5G od 999 zł (zamiast 1999 zł);

od 999 zł (zamiast 1999 zł); Xiaomi Redmi Note 11 od 549 zł (zamiast 1099 zł).

Do wyboru jest także kilkadziesiąt innych modeli tych producentów, na które Play również oferuje rabaty. Dodatkowo operator rozkłada ceny za smartfony na stałe raty 0%. Ich spłata nastąpi razem z abonamentem na jednej fakturze.

Świąteczna promocja nie ominie także klientów biznesowych, którzy zdecydują się na przeniesienie telefonów w swojej działalności do Play. Dzięki tej decyzji oni również mogą otrzymać rabat nawet 50% na smartfon z abonamentem wybierając jedną z ofert Play dla Firm: L lub XL.

Świąteczny zestaw Junior BOX

Dla osób wybierających MIX, Play również przygotował promocje. Przy zakupie dowolnego smartfonu w ofercie Junior BOX klienci będą mieli do wyboru jeden z dwóch elektronicznych gadżetów w prezencie: słuchawki bezprzewodowe Nokia Go Earbuds 2+ z funkcją redukcji hałasu otoczenia lub zegarek Maxcom Aurum z pojemną baterią i długim czasem czuwania.

Dodatkowo przy przeniesieniu numeru i wyborze oferty MIX Elastyczny 50/100 lub 60/120 z dowolnym smartfonem klienci otrzymają 6 miesięcy (doładowań) bez opłat, natomiast wybierający standardowy MIX z dowolnym smartfonem odbiorą 3 miesiące bez opłat.

Na każdego klienta który zdecyduje się na wybranie jednej z powyższych ofert czeka również pakiet 100 GB do wykorzystania na social media ważny przez 90 dni.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Play

Źródło tekstu: Play