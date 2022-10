Play wprowadza do oferty smartwatche Fitbit. Z umową taniej

Do oferty fioletowego operatora weszły smart zegarki i opaska firmy Fiitbit. Jakie modele można dostać i za ile?

W Play można kupić dwa smartwatche Fitbit oraz jeden model opaski. Dwa z tych urządzeń – zegarek Fitbit Sense 2 i opaska Fitbit Inspire 3 – to gorące, tegoroczne nowości, zaprezentowane we wrześniu. Z kolei Fitbit Versa 3 to starszy, ale wciąż interesujący model z 2020 roku.

Zobacz: Zegarki Fitbit Sense 2 i Versa 4 oraz opaska Fitbit Inspire 3 w Polsce. Oto ceny

Oto ich podstawowe ceny:

Fitbit Sense 2 z paskiem w kolorze białym lub szarym – cena bez umowy 1499 zł ,

z paskiem w kolorze białym lub szarym – cena bez umowy , Fitbit Versa 3 z paskiem w kolorze czarnym lub niebieskim – cena bez umowy 779 zł ,

z paskiem w kolorze czarnym lub niebieskim – cena bez umowy , Fitbit Inspire 3 z paskiem w kolorze czarnym lub fioletowym – cena bez umowy 499 zł.

Urządzenie Fitbit można też kupić wraz z abonamentem. Przykładowo Fitbit Sense 2 w planie SOLO M 5G za 50 zł miesięcznie (po rabatach) oferowany jest w 24 ratach 0% po 56,17 zł z opłatą na start w wysokości 1 zł. W sumie więc za zegarek trzeba będzie zapłacić 1349,08 zł, czyli taniej niż bez umowy.

Fitbit Versa 3 w analogicznej ofercie dostępny jest w 24 ratach po 29,92 zł + 1 zł na start, co daje w sumie 719,08 zł.

Opaska Fitbit Inspire 3 w planie SOLO M 5G kosztuje 1 zł na start i 24 x 18,67 zł, czyli w sumie 449,08 zł.

Zegarki i opaska Fitbit oferują zaawansowany monitoring zdrowia i treningu, pomiar pulsu z powiadomieniami o nieregularnym rytmie serca, pomiar tlenu we krwi, a także 6 lub nawet 10 dni pracy na jednym ładowaniu.

Wybierając model Sense 2 lub Versa 3 można liczyć na płatności zbliżeniowe Fitbit Pay, wbudowany GPS czy jeszcze bardziej zaawansowane czujniki (np. EDA) monitorujące stan zdrowia. Urządzenia dają także dostęp do spersonalizowanych analiz i materiałów, pozwalających skuteczniej dbać o siebie – na przykład dzięki ocenie poziomu stresu i zarządzania nim.

Przy zakupie tych modeli klienci Play otrzymają też dodatkowo 6 miesięcy Fitbit Premium dla nowych użytkowników – jest to oczywiście standardowa promocja Fitbita, ale tu jej nie zabrakło. Zegarki i opaskę Fitbit można kupić w sklepie na stronie play.pl lub w salonach sprzedaży.

Zobacz: Chcesz zadbać o zdrowie? Z Fitbit Versa 4 masz wszystko jak na dłoni

Zobacz: Google zamyka konta Fitbit. Przygotuj się na zmiany

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Blog Play