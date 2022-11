Kup Motorolę Edge 30 Neo w Play i zgarnij inteligentny prezent

Motorola Edge 30 Neo to pierwszy smartfon będący wynikiem partnerstwa producenta z Pantone. Kupując do końca listopada to urządzenie w sieci Play można zyskać ciekawy inteligentny prezent.

Motorola Edge 30 Neo to smukły i lekki smartfon, wyposażony w 6,28-calowy wyświetlacz pOLED z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Miłośników rozrywki powinny ucieszyć również dwa duże głośniki stereo z technologią Dolby Atmos. W komplecie są też trzy aparaty fotograficzne, w tym główna jednostka o rozdzielczości 64 Mpix.

Zobacz: Motorola prezentuje smartfony Edge 30 Fusion i Edge 30 Neo. Są u i nas

Zobacz: Motorola Moto X40 pojawia się w TENAA. Wiemy coraz więcej

Płynne działanie urządzenia jest zapewnione przez układ Qualcomm Snapdragon 695, wspierany przez 8 GB RAM-u. Całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4020 mAh z szybkim ładowaniem TurboPower o mocy 68 W. Baterię można również naładować bezprzewodowo.

W promocji w Play dostępna jest Motorola Edge 30 Neo w kolorach Pantone Very Perl i Black Onyx. Każda z wersji kolorystycznych ma wbudowaną w tylną ściankę barwną próbkę Pantone i umożliwia personalizację telefonu z wykorzystaniem tego koloru w całym interfejsie użytkownika.

Motorola Edge 30 Neo w Play

W sieci Play Motorolę Edge 30 Neo można kupić na przykład z abonamentem SOLO M 5G, kosztującym 60 zł miesięcznie z rabatami za e-fakturę i zgody marketingowe (lub 50 zł miesięcznie przy zakupie online). Cena smartfonu wynosi wtedy 99 zł na start i 24 raty po 60 zł, czyli łącznie 1539 zł.

Kupując ten model w Play do końca listopada 2022 roku, można zyskać prezent w postaci inteligentnego zegara Lenovo Smart Clock 2. Został on wyposażony w 4-calowy, kolorowy ekran wyświetlający godzinę, pogodę, a także zdjęcia. Można nim sterować bez użycia rąk, za pomocą głosu (Asystent Google). Zegar ma również podstawkę do ładowania bezprzewodowego.

Aby otrzymać prezent należy:

kupić Motorolę Edge 30 Neo w Play do 30 listopada 2022 roku ,

, zarejestrować zakup pod adresem edge30neo.pl i dołączyć do formularza dowód zakupu.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zegar zostanie wysłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Więcej informacji o promocji można znaleźć w regulaminie.

Zobacz: Play: smartfony Samsung i Xiaomi za pół ceny. Do tego 300 GB internetu

Zobacz: Play wprowadza do oferty smartwatche Fitbit. Z umową taniej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola, Play